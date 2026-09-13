Conclusa la 14° edizione del Premio Lucio Dalla che vola in Calabria

La Classica 3 Giorni della 14^ edizione di Premio Lucio Dalla, culminata nella serata di Finalissima a Roma, ha decretato vincitore assoluto Angelo Rodà portando il Premio in Calabria nella sua Bova Marina col brano “I segreti di Heka”.

La 14^ edizione è stata presentata come sempre dal Patron Maurizio Meli che si è avvalso della straordinaria presenza e

collaborazione in scena di Raffaella De Giosa direttrice artistica del Premio per la regione Puglia.

Il verdetto ha trovato il parere unanime tra la giuria di Finalissima e tutti gli artisti finalisti e semifinalisti. Un’atmosfera d’altri tempi che è riuscita a coniugare lo spirito artistico tra tutti, la vera canzone italiana e l’omaggio al grande Maestro e Poeta scomparso Lucio Dalla.

Orgogliosissima tutta la comunità calabrese, e non solo, per il prestigioso riconoscimento attribuito a Angelo Rodà.

La giuria è stata presieduta da Daniele Mariotto, già presidente in altre edizioni, unitamente a Catina Calabrese opinionista tv, Dominika Zamara lirica internazionale, Homar Iafisco scrittore di Roma, Margherita Saporito giornalista, Rino Sortino giornalista e la musicista Federica Sanzolini.

Giuria che ha assegnato poi il Premio della Critica al cantautore di Marsala Francesco Di Paola col brano “Dimmi se ci stai oppure no”, il 2° posto al duo di Meta di Sorrento (NA) Max & Mary col brano “Quaranta candeline” dedicata alla figlia di Mary recentemente scomparsa, il 3° posto a Luana Scarcelli di Roma col brano “Un fiore nel deserto” scritto a 4 mani con Emanuele Sorriga, il Premio Cantautore al genovese Matteo Troilo

che ha presentato il brano (climaticamente azzeccato) dal titolo “Agosto afoso” e il Premio Radio & Tv alla ecletica Luna di Follonica (GR) col brano più che estivo “Accidenti a me (che mi sono innamorata di te) facendo ballare tutte e 3 le platee della 3 Giorni.

Tra gli ospiti Massaroni Pianoforti, cantautore e accordatore di pianoforti di Voghera, che oltre ad avere ricevuto il Premio alla Carriera, ha presentato i brani “Perdersi al centro di Bologna” e “Carlo (il passato è passato)” in una versione intima pianoforte e voce, ricevendo apprezzamenti da tutto il Teatro Tv, Luca Blindo vera promessa del cantautorato rock partenopeo col brano “Ma serio” e in veste di direttore artistico del Premio per la Campania,

Antonino Meschino vincitore della 13^ edizione col brano “Il Pettirosso” emozionalmente dedicato al fratello scomparso, Dominika Zamara col brano lirico “Par che di giubilo” di Mauro Giuliani e accompagnata alla chitarra da Federica Sanzolini.

La Zamara ha anche presentato il suo ultimo video in anteprima nazionale italiana dopo quella degli Stati Uniti col brano dal titolo “Amor empio tiranno” del compositore Tiziano Bedetti e Debora Nania che ha curato i

costumi di scena e Luca Cocco giovane organettista etno-rock di Ardauli (OR) che ha interpretato noti brani del suo repertorio.

La fotografia è stata curata come sempre dal grande Delfino Enrico Fontana di Roma che ha immortalato tutte le fasi della Classica 3 Giorni tra semifinali e Finalissima.

La cronaca:

Com’è noto, le edizioni di Premio Lucio Dalla si articolano sempre in tre giornate tra prove, semifinali e Finalissima.

Quartier Generale anche di quest’anno è stato il Villaggio Internazionale di Castefusano in Roma e la sede di Finalissima sempre al Teatro Tv di Gold Tv della Capitale.

Si sono alternati sul palco 33 artisti provenienti da tutta Italia in un generale contesto di musica d’autore caratterizzato da sounds che spaziavano dal classico cantautorato a quello più attuale.

E ad aver ragione del podio di quest’anno, è stato in particolar modo proprio il classico cantautorato.

Oltre al podio, a seguire, gli altri finalisti e non finalisti perché meritano menzione tutti considerato l’altissimo livello artistico.

Gli altri finalisti sono stati:

Cioko (Monza) con “Troppo forte per te”, Eugenio Iandolo (Bari) con “Tramonto senz’alba”, Alisa Sorgi (Vienna) con “ Deja Vu’”, Peppe Guetta (Napoli) con “Ci incontreremo”, Maria Francesca Palumbo (Foggia) con “Teoria della catena umana”, Giuseppe Angelino (Napoli) con “Venere”, Clamore (Quinto Vicentino – VI) con “Non fa per noi”, Joseph Luca Cannone (Foggia) con “Intrannessi”, Monica La Colla (Roma) con “La mia lettera”, Carlo Audino (Lariano – RM) con “Io, te e Roma mia”, Fabio Cardullo (Montecchio M. – VI) con “Sopravvivenza”, Michele Cordani (Piacenza) con “Il paradiso dei big” e i siciliani Claudio Cipresso e Alex La Vela con “Sotto questo sole”.



I non finalisti sono: Raffaele Bux (Foggia) con “E se stanotte”, Giuseppina Cervo (Castelvolturno – CE) con “Vortice”, Antonio Pozzuto (Foggia) con “Come Ulisse”, Anna De Simone (Castelvolturno – CE) con “Ancora insieme”, Roberto Meloni (Roma) con “Eutanasia”, il duo Francesco Tartaglia, in arte Kocher, e Natalia (Roma)

con “Ho salvato una vita”, Andy Cioffi (Foggia) con “Chiave d’acciaio”, Chiara Martinelli (Lucca) con “Semplice”, Filly Mena Esposito (Napoli) con “La prima volta”, Imma Tuccillo (Novara) con “Vera” e Aldo Mazzilli (Foggia) con “Marinaio pirata”, Maristella Falteri (Firenze) con Gocce spaccate”, Valentina Deda (Napoli) con “Persia”

e Antonio Schiavone (Reggio Emilia) con “Vi racconterò”.

A metà di ogni serata, tutto il parter artistico si univa a Maurizio Meli per interpretare per la prima volta il mitico Medley Elettrico di Lucio Dalla (ben 15 minuti di storici brani del cantautore bolognese) così come L’anno che verrà che tradizionalmente chiude ogni edizione.

Patron Maurizio Meli da appuntamento alla 15^ edizione sempre a Roma il prossimo Settembre 2026 ringraziando i main-partenrs Alfonso Stagno della Show Events di Roma, Gudrun Wefes della Treffpunkt Sprachen di Bonn (D), Manuel Auteri e Renato Droghetti della SanLuca Sound di Bologna Diema Stampa di Roma, Radio Everest di Rimini, Radio Free Startion di New York, Radio City Light di Civitanova Marche (MC), Radio Roma Sound, Vinilificio di Bologna, Michele Ranellucci della Studio Ramset di Jesi (AN),

Margherita Saporito di Streetnews Magazine di Napoli che hanno cotribuito alla riuscita di questa meravigliosa edizione, tutto lo staff del Villaggio Campeggio Internazionale di Castelfusano in Roma e tutto il team di Gold Tv sotto la regia di Luciano Morelli.

Tutti i video saranno pubblicati nei prossimi giorni sul canale Youtube di Premio Lucio Dalla lincato a https://www.youtube.com/@premioluciodalla5131 e trasmessi in audio/video

su varie emittenti radio e tv regionali italiane convenzionate. Appuntamento quindi alla 15^ edizione di Premio Lucio Dalla 2027.