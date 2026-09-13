Riforma del trasporto pubblico locale, “Più che una riforma, ci sembra un accentramento con rischi di incostituzionalità”

“La proposta di Legge numero 103/XIII della Regione Calabria, più che una riforma del trasporto pubblico locale ci sembra un accentramento con rischi di incostituzionalità”.

Lo affermano il Segretario Generale Cgil Calabria Gianfranco Trotta e il Segretario Generale Filt Cgil Calabria Salvatore Larocca secondo i quali la proposta di legge non adegua la Regione al diritto europeo e nazionale.

“Crea un’unica Agenzia regionale che accentra tutto, azzerando il ruolo di Comuni e Province”, dichiarano i due Segretari che identificano tre vizi gravi.

Per i sindacalisti viene “ignorata l’Europa in quanto il Tpl (Trasporto pubblico Locale) è un servizio di interesse economico generale”.

“È incostituzionale denunciano Cgil e Filt.

Cancella i Piani di Bacino provinciali e i Piani Urbani del Traffico (Put) dei Comuni, violando gli artt. 117 e 118 della Costituzione su autonomia e sussidiarietà. Lo stesso vizio già bocciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 163/2021. Avere i Comuni soci di minoranza non basta”.

“Sbaglia sui soldi aggiungono ancora. I costi della nuova Agenzia non possono gravare sul Fondo Nazionale Trasporti, che è vincolato ai servizi. E non si può parlare di livelli ottimali senza aver definito i Livelli Adeguati di Servizio (LAS)”.

Il sindacato è favorevole all’Agenzia Unica, ma come strumento di coordinamento Regione – Enti Locali, non come comando verticistico.

“Noi crediamo affermano Trotta e Larocca che ci siano ancora le condizioni per migliorare il testo, alcune modifiche sono state recepite nelle audizioni in Commissione Trasporti, ma non basta: serve una riscrittura che tenga conto di queste problematiche di fondamentale importanza per il futuro del TPL, dei lavoratori coinvolti e soprattutto dei cittadini calabresi”.