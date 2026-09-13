Catanzaro

Annunciate le nuove date dell’edizione 2026 di Expo Fata

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio4 ore fa
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expo fata catanzaro

Abbiamo il piacere di comunicarVi che il notevole riscontro ottenuto da Expo Fata 2026, sia a livello
di Espositori che di Visitatori programmati, ha indotto l’Organizzazione, di intesa con la Camera di
Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, ad ampliare da due a tre giorni la durata della
manifestazione.

Allo scopo di attuare detta estensione sono state, altresì, rimodulate le date dell’Esposizione che si
svolgerà nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 2026 a costi invariati sempre presso il Centro Agroalimentare di Catanzaro, Viale Europa, Loc. Germaneto (fronte Cittadella Regionale).

L’iniziativa vuole essere un concreto contributo di Expo Fata e Comalca agli Espositori e ai Visitatori
a vantaggio dei quali sono stati programmati visite, convegni ed eventi che copriranno l’intero arco
della manifestazione.

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