Annunciate le nuove date dell’edizione 2026 di Expo Fata
Abbiamo il piacere di comunicarVi che il notevole riscontro ottenuto da Expo Fata 2026, sia a livello
di Espositori che di Visitatori programmati, ha indotto l’Organizzazione, di intesa con la Camera di
Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, ad ampliare da due a tre giorni la durata della
manifestazione.
Allo scopo di attuare detta estensione sono state, altresì, rimodulate le date dell’Esposizione che si
svolgerà nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 2026 a costi invariati sempre presso il Centro Agroalimentare di Catanzaro, Viale Europa, Loc. Germaneto (fronte Cittadella Regionale).
L’iniziativa vuole essere un concreto contributo di Expo Fata e Comalca agli Espositori e ai Visitatori
a vantaggio dei quali sono stati programmati visite, convegni ed eventi che copriranno l’intero arco
della manifestazione.