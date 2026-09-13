Sopralluogo al Liceo Scientifico di Lamezia Terme: la Provincia verifica le criticità in vista del nuovo anno scolastico

Mattinata di verifiche e confronto al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme.

In vista dell’ormai imminente avvio del nuovo anno scolastico, il Presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, si è recato presso l’Istituto lametino per un sopralluogo tecnico e istituzionale finalizzato a individuare e affrontare le principali criticità della struttura.

​Ad accompagnare il Presidente Mormile erano presenti il consigliere provinciale Matteo Folino e l’ingegnere Antonio Leone, responsabile dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Catanzaro. La delegazione dell’Ente intermedio ha incontrato la Dirigente Scolastica del Liceo, Antonella Cerra, e la DSGA, Patrizia Montesanti.

All’incontro hanno preso parte anche alcuni genitori eletti nel Consiglio d’Istituto, a testimonianza dell’attenzione riposta dall’intera comunità scolastica sulle problematiche del plesso.

​Durante l’ispezione, i tecnici e i rappresentanti politici hanno effettuato una ricognizione degli spazi e degli impianti, raccogliendo le segnalazioni relative alle esigenze prioritarie della scuola.

L’obiettivo centrale del sopralluogo è stato quello di definire un quadro chiaro dello stato dell’arte per programmare interventi mirati e individuare soluzioni concrete e percorribili in tempi brevi.

​«È fondamentale garantire a studenti, docenti e personale scolastico ambienti sicuri, funzionali ed efficienti fin dal primo giorno di lezione», è quanto emerso dall’interlocuzione tra l’Amministrazione provinciale e la dirigenza dell’istituto.

La Provincia ha confermato il proprio impegno nell’affrontare le questioni aperte, mantenendo un dialogo costante con la scuola e le famiglie.