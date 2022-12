Corso di Addetto al commercio e alla Somministrazione Alimenti e Bevande

Condividi

Pubbliredazionale

Se ti sei sempre chiesto cosa serve per aprire un bar o per aprire un’attività in cui si somministrano alimenti e bevande, la risposta è semplice: un attestato di frequenza di un corso SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande) riconosciuto a Livello Regionale.

Il corso che eroga Informatic World Associazione No Profit, autorizzato dalla città metropolitana di Reggio Calabria è valido in tutta Italia ed è obbligatorio per l’apertura di qualsiasi attività che preveda la somministrazione di bevande e alimenti.

Le lezioni sono concepite in modo tale da sviluppare un percorso di formazione professionale in grado di offrire le informazioni e le disposizioni di legge riguardanti la salute, la sicurezza e l’informazione del consumatore. Inoltre sono previste materie di studio relative alla manipolazione, trasformazione e conservazione degli alimenti, e moduli riguardanti la gestione aziendale ed elementi di marketing per la promozione dell’attività.

Il prossimo corso comincerà ad aprile 2022 e le iscrizioni si chiuderanno il 15 gennaio 2023.

A chi è rivolto

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono in procinto di iniziare un’attività imprenditoriale nell’ambito del commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Obiettivi formativi

La formazione è finalizzata ai seguenti obiettivi primari:

l’apprendimento da parte degli esercenti di comportamenti responsabili e consapevoli nel commercio e somministrazione di alimenti e bevande in modo da garantire la salute del consumatore;

informazioni sulle procedure da adottare in materia di sicurezza e igiene degli alimenti e degli obblighi di legge a cui sottostare.

Durata del corso

La durata del corso è di 100 ore di cui 70 pratiche da seguire in aula e 30 da fruire all’interno della piattaforma FAD (online).

Tipologia di corso e certificazione rilasciata

Il Corso è un corso di qualifica professionale abilitante.

Validità del corso

La certificazione rilasciata è valida in tutto il territorio nazionale.

Il corso organizzato dall’Associazione Informatic World è autorizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con determinazione n° 1775/2021 del 15/06/2021 e l’ente è accreditato dalla Regione Calabria per la formazione continua e l’alta formazione.

Come è indicato nella risoluzione del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) in quanto la validità è valutata ed attestata dalla Regione competente, cui infatti spetta sia l’organizzazione degli specifici corsi in questione che l’organizzazione della formazione professionale in generale.

A questo link è possibile scaricare la risoluzione.

Il programma del corso

Il programma prevede lo studio dei seguenti moduli didattici:

Riconoscimento merceologico ed etichettatura degli alimenti

Manipolazione igienica e sicura degli alimenti

Gestione sicura del luogo di lavoro. Prevenzione incendi ed adozione delle procedure antincendio

Avviamento e gestione finanziaria, amministrativa e fiscale dell’esercizio commerciale

Organizzazione e gestione operativa dell’esercizio commerciale

Requisiti di ingresso dei partecipanti

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

maggiore età

adempimento dell’obbligo scolastico.

Oltre ai requisiti di cui sopra, gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.

Dettagli ed iscrizioni

Per i dettagli o iscrizioni è possibile collegarsi a questo link, venire in sede o chiamare il numero di telefono 0965/595367 attivo tutti i giorni (anche i festivi) dalle 9.00 alle 19.30.

La sede di trova a Reggio di Calabria in Via Sbarre Inferiori, 234/C. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00.