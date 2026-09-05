Dall’11 al 13 settembre torna il “Lamezia Comics & Co… “

Manca davvero poco al ritorno del Lamezia Comics & Co… che, con la sua diciassettesima edizione, torna pronta e più carica che mai nelle giornate dell’11-12 e 13 settembre al parco Peppino Impastato di Lamezia Terme (CZ).

Un ritorno atteso, partecipato e sentito grazie alla collaborazione con l’associazione Malgrado Tutto e il supporto del Comune di Lamezia Terme.

«Siamo carichi e veramente contenti di essere di nuovo qui, accolti in questa bellissima cornice che è il parco Impastato, dall’associazione Malgrado Tutto con cui abbiamo intrapreso un’importante collaborazione creando, negli ultimi anni, una forte sinergia spiega Alessandro Sacco, presidente di Attivamente.

Ringraziamo anche il Comune, perché è stato di grande supporto per la realizzazione dell’evento.

Nonostante le solite difficoltà, siamo riusciti a portare a conclusione quella che ritengo essere un’edizione soddisfacente, sicuramente superiore a quella degli anni precedenti, sotto molti aspetti».

Tantissime le novità di quest’edizione che si propone come catalizzatore di associazioni ed enti per mostrare una presenza ancora più incisiva, rendendo protagoniste le persone che si avvicinano e si appassionano al mondo della cultura pop.

«Tra le novità abbiamo sicuramente un numero maggiore di espositori, di partner, di associazioni con cui abbiamo imparato a collaborare e che abbiamo imparato a conoscere, le quali arricchiranno il parco con le loro attività e, al contempo, promuovendo e facendosi portatrici di cultura e conoscenza, contribuendo a rendere migliore l’esperienza per gli ospiti e per i visitatori che giungeranno a farci visita da ogni parte d’Italia e del sud Italia».

Presenze importanti sono sicuramente IsyBank e ProGaming Italia, i quali sono diventati due partner protagonisti di quest’edizione, specie all’interno del Gaming District organizzato dalla Gaming Jam Session (GJS): «grazie a loro, siamo riusciti ad allestire una delle aree gaming più performanti che ci siano mai state in fiera, con una vasta gamma di contenuti e con una ricca offerta per il pubblico» continua Sacco.

Sempre presenti l’Area food, pronta ad accogliere i visitatori e offrire il ristoro, sempre nella cornice del parco, e l’Area live, con conferenze, incontri e spettacoli. Mentre sugli ospiti «non posso ancora anticipare nulla, ma invito tutti ad aspettare il programma di prossima uscita perché ci saranno tante belle novità».

Negli ultimi anni, la fiera è cresciuta tantissimo arrivando a quasi 35.000 visitatori ogni anno e aumentando anche le interazioni sui social con le 2mln di visualizzazioni della passata edizione.

«A mio avviso, questi numeri ci rendono una forza che è difficile ormai da ignorare, una forza che mi piace pensare sia posta al servizio del territorio, della città di Lamezia Terme e, in generale, di tutta la Calabria, del sud Italia.

Assieme a tutti i valori che promuove l’associazione culturale Attivamente, l’inclusione, la promozione dell’arte, della cultura, del fumetto, della cultura pop in tutte le sue forme».

Valori che si declinano nella gratuità dell’evento, da sempre punto focale e di forza della manifestazione. «Grazie ai valori trasmessi dalla manifestazione e dall’associazione, ritengo che l’evento sia una forza messa al servizio del territorio e che possa diventare un motore per aiutare non solo la diffusione di questi valori sociali, ma anche un motore che possa aiutare economicamente le attività locali, facilitare o favorire il turismo, la mobilità delle persone che sono spronate ad arrivare in Calabria e a visitare la nostra bellissima regione» conclude Sacco.

Il Lamezia Comics & Co… è pronto a stupire, coinvolgere e far divertire.

Caratteristiche anticipate dal trailer ufficiale pubblicato il primo settembre sul canale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MwObh5ewmmk&t=5s