La Cena straordinaria presentata in Cittadella Regionale: tutto pronto per l’evento enogastronomico, tra chef stellati e beneficenza

Mancano pochi giorni alla Cena straordinaria, l’evento enogastronomico che, il prossimo 6 settembre, trasformerà un lungo tratto di Corso Mazzini, a Catanzaro, in un ristorante gourmet all’aperto, con una tavolata di 1.000 posti.

Mentre chef stellati e staff organizzativo stanno riscaldando i motori, mercoledì 2 settembre, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale, durante una conferenza stampa, è stato presentato nel dettaglio l’evento prestigioso organizzato dall’associazione “Città del Vento”, che unisce enogastronomia, valorizzazione del territorio e solidarietà.

«Tre è il numero che contraddistingue questa edizione. La novità è che, quest’anno, il grande evento sarà preceduto, venerdì 4 e sabato 5 settembre, dai Percorsi del gusto: due serate sulla Terrazza del Complesso San Giovanni, per raccontare cos’è questo evento attraverso la cultura e l’esaltazione del cibo.

Tra presentazioni di libri, showcooking e una mostra curata da Massimo Sirelli, mostreremo che noi, come regione, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno» così Alessandro Astorino, presidente di Città del Vento e organizzatore insieme a Luca Marino, Vincenzo Merante e Angelo Capoano, ha illustrato l’evento, soffermandosi sullo scopo benefico.

Infatti, il ricavato, al netto delle spese, quest’anno sarà devoluto alla nascita di Pitta Pop, la prima “pitteria popolare” in Calabria, gestita da ragazzi e ragazze con fragilità.

A rappresentare gli chef stellati Luca Abbruzzino, Luigi Lepore, Nino Rossi, Caterina Ceraudo, Antonio Biafora e Riccardo Sculli, è stato il loro portavoce, Antonio Abbruzzino, che, dichiarandosi orgoglioso di coordinare i fornelli di un evento così straordinario, ha ribadito «ormai siamo diventati un appuntamento fisso, che ci permette di valorizzare il territorio, l’enogastronomia e le professionalità. Sono molto felice perché si stanno avvicinando tanti giovani chef che mi fanno ben sperare».

Presente anche lo chef Domenico Origlia, presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi, che con un autorevole parterre di cuochi calabresi curerà la preparazione di migliaia di finger food, degustabili durante i Percorsi del gusto e prima della Cena straordinaria.

Grande soddisfazione è stata manifestata anche dalle istituzioni che, sin dalla prima edizione, hanno colto la bontà dell’idea e negli anni stanno sostenendo il progetto con partecipazione.

«Abbiamo bisogno di identificare i territori anche attraverso gli eventi. Qui si esaltano le caratteristiche della nostra regione, le eccellenze del nostro territorio. Nel campo dell’enogastronomia non siamo secondi a nessuno e questo ci fa enormemente piacere» ha dichiarato Filippo Mancuso, vice Presidente della Giunta Regionale.

Anche per Fulvia Caligiuri, Direttore Generale di Arsac, «Questi grandi eventi sono fondamentali per celebrare l’agroalimentare calabrese, attraverso il gioco di squadra tra tutti gli attori sociali e le sapienti mani degli chef calabresi, puntando anche alla solidarietà».

L’Amministrazione Comunale è stata rappresentata dall’Assessore alle Attività Economiche, Giuliana Furrer, che si è soffermata sulla doppia anima dell’iniziativa: «Quest’anno c’è un valore aggiunto: la due giorni al Complesso Monumentale del San Giovanni e, soprattutto, l’attività sociale legata a Pitta Pop.

È un progetto che rafforza anche l’idea della pitta come prodotto identitario per eccellenza della città» ha affermato.

Le conclusioni sono state affidate all’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo: «Due anni fa mi fu presentata questa sfida. Oggi siamo alla terza edizione e notiamo una grande evoluzione.

È il segno di una Calabria che cambia, cresce e impara sempre più a raccontarsi con orgoglio e consapevolezza»» ha dichiarato descrivendo Pitta Pop come «un’iniziativa bellissima, straordinaria, che valorizza i nostri prodotti identitari e ha una finalità sociale.

Bisognerà essere tutti capaci di mantenere in piedi un’iniziativa che ha veramente una statura nazionale».

Così, con la giusta sensibilità, competenza e creatività, anche quest’anno lo staff della Cena Straordinaria è pronto a deliziare i partecipanti con il sapore genuino di una Calabria Straordinaria.