Forza Italia, Roberto Vizzari è il nuovo coordinatore per l’Area dello Stretto

“Sinergia ed unione d’intenti, con amministratori e dirigenti, in vista delle prossime sfide per un’area strategica come quella dello Stretto”.

Questi gli obiettivi del nuovo coordinatore di Forza Italia per l’area dello Stretto, Roberto Vizzari, presentato insieme agli altri coordinatori d’area (grecanica, della Locride e piana di Gioia Tauro) in occasione dell’evento di presentazione del nuovo organigramma del coordinamento azzurro presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria

“Ringrazio il coordinatore regionale, On. Francesco Cannizzaro e l’ On. Giovanni Arruzzolo, per avermi affidato la responsabilità di coordinare l’area dello Stretto” dichiara il neo coordinatore Vizzari, è un onore poter rappresentare Forza Italia in una zona così importante e ricca di potenzialità, lavorerò per costruire un progetto politico che metta al centro le esigenze della comunità e le opportunità di crescita per le nuove generazioni”.

“Nell’imminente futuro, quest’area sarà chiamata ad affrontare sfide che la proietteranno verso quel ruolo di centralità che le spetta e per cui tanto abbiamo lavorato, assieme ai Sindaci, avendo ricoperto il ruolo di presidente dell’associazione dei Sindaci dell’area dello Stretto per tanti anni” afferma Vizzari.

“Obiettivo primario sarà operare coesi, con amministratori e dirigenti di partito di quest’area, per promuovere uno sviluppo socio-economico e culturale strategico per i territori, ma nel quadro di un disegno più ampio di sviluppo che interessi tutte le aree coinvolte” prosegue Vizzari.

“L’alta velocità, il Ponte sullo Stretto, la valorizzazione delle straordinarie bellezze di quest’area, dal mare alla montagna, saranno il filo conduttore, e il punto focale, di iniziative che rispondano alle esigenze di queste comunità” conclude Vizzari