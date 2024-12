Passaporto a Reggio Calabria: come richiedere il documento durante le festività

L’Ufficio Passaporti di Reggio Calabria ha comunicato gli orari di apertura straordinari per le festività natalizie. Tuttavia, l’accesso sarà limitato a pochi comuni e senza prenotazione. Per chi risiede in altri comuni, è consigliabile prenotare online o rivolgersi ai commissariati di polizia.

NOTA INTEGRALE

RILASCIO PASSAPORTI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE

PERIODO DAL 23 AL 31 DICEMBRE 2024

Si avvisa l’utenza che per il periodo delle festività natalizie, in particolare dal giorno 23.12.2024 al 31.12.2024, l’Ufficio Passaporti della Questura sarà aperto al pubblico secondo i seguenti calendario e modalità:

23 dicembre (lunedì) – dalle ore 9 alle ore 12 esclusivamente per l'utenza residente/domiciliata nei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni e Cardeto, senza prenotazione;

24 dicembre (martedì) – CHIUSO;

25 dicembre (mercoledì) – CHIUSO;

26 dicembre (giovedì) – CHIUSO;

27 dicembre (venerdì) – dalle ore 9 alle ore 12 esclusivamente per l'utenza residente/domiciliata nei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni e Cardeto, senza prenotazione;

28 dicembre (sabato) – CHIUSO;

29 dicembre (domenica) – CHIUSO;

30 dicembre (lunedì) – dalle ore 9 alle ore 12 esclusivamente per l'utenza residente/domiciliata nei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni e Cardeto, senza prenotazione;

31 dicembre (martedì) – CHIUSO.

Le attività riprenderanno secondo l’ordinario calendario e modalità da giovedì 2 gennaio 2025.

Si invitano gli utenti residenti in altri Comuni a prenotarsi tramite agenda online o a rivolgersi ai Commissariati di P.S. competenti per territorio.

In caso di urgenze adeguatamente motivate e documentate (salute, lavoro, studio e turismo), si ricorda che gli addetti dell’Ufficio Passaporti sono a disposizione dell’intera cittadinanza per qualunque esigenza o problematica telefonicamente allo 0965411609 e 0965411560, o con indirizzo di posta elettronica dipps168.00n0@pecps.poliziadistato.it

Reggio Calabria, 10 dicembre 2024