Il 21 settembre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, la Fondazione RaGi Ets accende i riflettori su un principio guida imprescindibile: la cura della demenza non può esaurirsi nello spazio di un evento, ma richiede un’alleanza comunitaria attiva ogni singolo giorno dell’anno.

Per questa data simbolo, l’impegno della Fondazione si articola in due appuntamenti centrali sul territorio calabrese.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, il Centro Diurno Spazio Al.Pa.De. di Catanzaro ospita la visita dell’Assessore Regionale al Welfare, Pasqualina Straface, per un momento di ascolto e confronto diretto con le persone affette da demenza e iloro familiari.

In serata, nella cornice del Ristorante La Tonnara di Amantea, i Club Rotary calabresi insieme all’Inner Wheel Amantea presentano il progetto itinerante “Ovunque tu sia. Noi ci siamo”, un’iniziativa articolata su quattro azioni concrete di supporto a caregiver e famiglie che estenderà la cultura dell’inclusione in tutta la regione fino al 2027.

L’evento del 21 settembre rappresenta il fulcro di un percorso più ampio che ha già visto, il 28 agosto a Palmi, la riconversione di un bene confiscato alla mafia in “CasaPaese Villa delle Palme”, un nuovo spazio di tutela e dignità.

Il programma prosegue poi a pieno ritmo sul fronte della prevenzione con la campagna di screening gratuiti sul decadimento cognitivo “Prima di dimenticare… chiediti come stai”, che vede l’équipe della Fondazione far tappa nelle farmacie del capoluogo: dopo i primi appuntamenti del 16 settembre alla Farmacia Aiello e del 22 settembre alla Farmacia Europea, le giornate di controllo sul territorio si completano il 24 settembre con la presenza presso la Farmacia Ciacci nel quartiere Sala.

A chiudere il ciclo di iniziative intervengono due momenti ad alto valore sociale e istituzionale. Il 28 settembre, nella Sala del Consiglio Comunale di Catanzaro, viene presentato il progetto intergenerazionale “Bimbi Curiosi, Nonni Fragili – La Scuola Meravigliosa”, promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Catanzaro insieme a Fondazione Roma e all’I.C. Catanzaro Nord-Est Manzoni.

Il 30 settembre, infine, la Residenza CasaPaese per demenze di Cicala accoglie la visita pastorale del Vescovo Metropolita, S.E. Mons. Claudio Maniago, insieme alle autorità locali e regionali

Anche dopo lo spegnimento dei riflettori dedicati al Mese Mondiale dell’Alzheimer, l’azione della Fondazione RaGi prosegue con la medesima continuità.

Contro l’isolamento causato dalla malattia, la risposta risiede nella costruzione quotidiana di una rete di protezione sociale e sanitaria capace di non lasciare sola alcuna famiglia.