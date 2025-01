Il cordoglio del Rotary Club Gioia Tauro per la scomparsa del Prof. Lorenzo Infantino

Il Rotary Club Gioia Tauro si unisce al dolore della famiglia Infantino, nonchè ai soci e cugini avvocati Domenico Infantino Senior e Junior, il primo past Presidente e attualmente referente della Commissione legalità e cultura, per la scomparsa del Professor Lorenzo Infantino, uno dei più influenti interpreti del pensiero liberale e una figura fondamentale nel panorama accademico e culturale universitario italiano e internazionale.

Il Prof. Infantino, laureato nel 1972 in Economia nell’Università di Siena, ha conseguito nel 1975, con il massimo dei voti e la lode, il diploma presso la Scuola di Specializzazione in Sociologia diretta, presso la Luiss, da Franco Crespi.

Ha avuto il suo primo contratto di insegnamento nel 1983 nella Facoltà di Scienze Politiche della Luiss, allora retta da un Comitato Tecnico composto da Rosario Romeo, Franco Gaetano Scoca e Paolo Ungari. Nel periodo 1987-1981, ha insegnato anche presso la Facoltà di Economia, di cui era all’epoca Preside Mario Di Lazzaro. Nella stessa Facoltà di Economia, è stato chiamato come professore di prima fascia nel 2001, dopo avere conseguito l’abilitazione in “Logica e Filosofia della Scienza”. Alla fine del suo periodo di ordinariato, è stato prima professore straordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e, nel luglio del 2024, è stato nominato professore onorario del Dipartimento.

Ha collaborato con Dario Antiseri alla costituzione presso la Luiss del Centro di Metodologia delle Scienze Sociali. Su invito di Raymond Boudon, è stato membro di Commissione del dottorato in scienze sociali presso la Sorbona di Parigi. È stato componente del Comitato scientifico di “Procesos de Mercado”, rivista in lingua spagnola e inglese, fondata da Jesús Huerta de Soto.

I suoi maggiori lavori scientifici sono stati tradotti in inglese e spagnolo. Ha promosso e fondato presso Rubbettino la collana editoriale “Biblioteca Austriaca”, che raccoglie l’edizione italiana delle maggiori opere della Scuola economica nata nella Grande Vienna.

Ha condotto la parte principale della propria ricerca nell’Università di Oxford, dove dal 1983 è Senior member del Linacre College, dove ha conosciuto John Hicks, premio Nobel per l’Economia. È stato per due volte presidente dell’Italian Linacre Society, a cui aderiscono tutti gli italiani che hanno studiato presso il Linacre. Ha costituito la Fondazione Friedrich A. von Hayek

La sua passione per la ricerca, il suo impegno instancabile e la sua umanità lo hanno reso una guida per generazioni di studenti e colleghi presso la Luiss, dove è stato protagonista per oltre quarant’anni.

Il Presidente del Rotary Club Gioia Tauro l’avv. Vincenzo Barca ha dichiarato:”Il Prof. Infantino Docente presso la Luiss di Roma, Filosofo delle scienze sociali appartenente alla tradizione del pensiero liberale, ha contribuito allo studio e alla divulgazione dell’indirizzo evoluzionistico del liberalismo.

Nel 2023 su proposta del nostro Club il Prof. Lorenzo Infantino è stato insignito dal premio “Città del Sole”. Gioia Tauro, la Calabria e l’Italia intera hanno perso un galantuomo di spessore, una mente eccelsa, uno dei Padri del liberalismo contemporaneo.

Siamo tutti vicini nel dolore alla famiglia Infantino per la dipartita del caro Prof. Lorenzo.Che la terra gli sia lieve, riposi in pace”.