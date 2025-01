Il Gal Valle del Crati presenta le attività informative sulla filiera del broccolo di Bisignano

Lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 17.30, presso la sede del GAL Valle del Crati, sita in Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 37 in Località Petraro di Rose (CS), nell’ambito dell’Intervento 1.2.1 progetto “Agricoltura Informata” II° Stralcio, si terrà l’evento di pubblicizzazione sulla Filiera del Broccolo di Bisignano, durante il quale l’esperto Luca Petrassi promuoverà i forum informativi di prossima realizzazione.

All’incontro illustrativo, moderato dal giornalista Valerio Caparelli, insieme all’agronomo Petrassi, interverranno la Presidente del GAL Valle del Crati, Rosaria Amalia Capparelli, e il Direttore del GAL, Pierfranco Costa.

La prima attività informativa in programma si terrà il prossimo martedì 18 febbraio, a partire dalle ore 17.30, presso la sede del GAL Valle del Crati, e tratterà “La coltivazione biologica, la conservazione e la trasformazione del broccolo di Bisignano”, con relazione dell’esperto Petrassi, ed è finalizzato al trasferimento di informazioni e innovazioni riguardo le nuove tecniche di coltivazione, conservazione e trasformazione.

Il secondo incontro, invece, avrà luogo sul campo, sempre curato dal Dott. Luca Petrassi, e si terrà mercoledì 19 febbraio, a partire dalle ore 15.30, presso l’Azienda Agricola Scrivano, sita in Contrada Succiommo di Bisignano (CS): tema del secondo forum informativo sarà “La coltivazione biologica, la raccolta, la conservazione: dimostrazione pratica”.

Il Gruppo di Azione Locale, richiamandosi ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare all’Art. 9, invita tutti coloro che necessitano di esigenze specifiche ad inviare una mail all’indirizzo gal@galcrati.it oppure a telefonare al numero +39 0984 903161, esplicitando i propri bisogni, in modo da poter porre tempestivamente in essere tutte le iniziative opportune alla piena fruizione dei servizi informativi.