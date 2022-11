La Calabria in tavola: Il ristorante “The Village” a Roma, omaggia la settimana della cucina italiana nel mondo

Condividi

Anche i calabresi di Roma est, hanno voluto dare un contributo alla “Settimana della cucina italiana nel mondo”, celebrata dal 14 al 20 novembre 2022. Al Ristorante “The Village” di Via Federico Turano 44, a Roma, gestito dal calabrese Michele Torre, alla presenza di tanti partecipanti, lo chef stellato Alessandro Cauteruccio di Buonvicino (CS), ha portato in tavola i sapori della Calabria. L’iniziativa si è svolta grazie al supporto dello stimato Pino Parise, insieme alla moglie Mariella e ai figli Gianluca e Jennifer, in collaborazione con la giornalista calabrese Marilena Alescio, che ha curato l’evento. Lo chef ha presentato per la degustazione, piatti della tradizione enogastronomica rivisitati, per valorizzare la dieta mediterranea, mantenendo il sapere e il sapore dell’agroalimentare calabrese.

Tra le pietanze: insalata di mare con funghi e tocco di peperone; salmone e fiore di zucca in concentrato di ace con scaglie di cioccolato fondente; polpo e patate con melone in salsa vinaigrette; gamberone alla catalana con soffiato di pecorino; involtino di branzino con pancetta su emulsione di nduja e mascarpone; calamaro in tempura con cicoria ripassata e paprika dolce. E come fantasia dello chef, tonnarello con calamaro e zucchine ed emulsione di succo di pomodoro.

Con questo contributo, i Calabresi a Roma, hanno voluto omaggiare la settimana della cucina italiana, incentrata sulla convivialità, la sostenibilità e l’innovazione, sempre a sostegno del Made in Italy e con la Calabria nel cuore. Questa è soltanto un’anticipazione delle nostre potenzialità, hanno detto l’imprenditore Michele Torre e lo chef Alessandro Cauteruccio, già pronti per la “cena calabrese” prevista il 10 dicembre al Ristorante “The Village” di Roma.

