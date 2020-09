Lazzaro: ancora fiamme a Lazzaro, disastri ambientali su disastri denunciati dall’Ancadic

Condividi

Lo scorso 1 settembre con un comunicato stampa segnalavano una impressionante discarica abusiva di rifiuti di diversa tipologia realizzata a pochi metri dalla Ss 106 di Lazzaro, km 20+II svincolo “Torrente Catrica”, evidenziando tra l’altro che da tale situazione si sarebbero potuto innescare incendi.

In questi giorni quanto ipotizzato si è verificato. I rifiuti sono sati dati alle fiamme e la già grave situazione ambientale e igienico sanitaria si è decisamente aggravata. Ci sono gravi responsabilità da parte di chi deve vigilare, non c’è bisogno di andare tanto lontano per capire la provenienza dei rifiuti basta vedere chi non ha ritirato i mastelli e dove questi smaltiscono i rifiuti.

Questa richiesta è stata più volte avanzata dalla scrivente associazione alle articolazioni comunali e alla polizia municipale sottolineando che la società che per conto del Comune di Motta SG effettua il servizio raccolta differenziata dei rsu non dovrebbe prelevare i rifiuti depositati senza il rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto e da altre disposizioni comunali.

Tale richiesta è rimasta inascoltata. In questo caso la ditta non poteva prelevare i rifiuti giacché gli stessi non sono depositati davanti alle abitazioni ma lontano dalle stesse, in area pubblica.

E’ necessario procedere con urgenza alla rimozione e conferimento dei rifiuti prima che piove, già le poche gocce di pioggia di questo pomeriggio hanno intensificato le nauseabonde esalazioni odorigine. Ogni altro commento è superfluo, le immagini dicono più di mille parole. Un altro regalo da parte dei nostri amministratori.