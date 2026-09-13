Lions Club Lamezia Terme, passaggio della Campana: Caterina Ermio nuova presidente

Si è tenuta venerdì 11 settembre a Lamezia Terme la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Lamezia Terme, momento che segna ufficialmente il passaggio di consegne alla guida del club.

La presidenza è passata dall’avvocato Francesco Caglioti alla dottoressa Caterina Ermio, che ha assunto il nuovo incarico presentando anche la squadra che la affiancherà nel corso del mandato.

A comporre il nuovo direttivo sono Paolo Gambardella, vicepresidente, Renata Tropea, seconda vicepresidente, Danila Lento, cerimoniere, Anna Moricca, segretaria, e Davide Gambarotti, tesoriere.

Alla cerimonia hanno preso parte il I Vice Governatore Gianfranco Ucci, il II Vice Governatore Felice Raso Costabile, il Presidente della X Circoscrizione Giacomo Mannino e il Presidente di Zona in sede Biagio Mazza.

Nel corso della serata sono stati inoltre presentati i consiglieri, gli officer e gli altri componenti della squadra che affiancheranno la nuova presidente. Ermio ha sottolineato l’importanza di proseguire il percorso di impegno del club sul territorio, dando continuità alle attività di servizio e alle iniziative rivolte alla comunità.

«Il nuovo direttivo è già al lavoro per programmare le attività del prossimo anno lionistico, con iniziative nell’ambito della solidarietà, della prevenzione, della sensibilizzazione e del sostegno alle fasce più fragili della comunità», ha spiegato Ermio, evidenziando la volontà di «tradurre i valori del Lions Club in azioni concrete, rafforzando la presenza del sodalizio nella realtà lametina».