Liberamente Progressisti rilancia il proprio ruolo nel centrosinistra calabrese

Il movimento politico Liberamente Progressisti rilancia il suo impegno nell’ambito del centrosinistra calabrese con una nuova piattaforma organizzativa e tematica che intende proiettare impegno, idee e prospettive sui temi della sanità e dei diritti, dell’ambiente e della crisi climatica, del lavoro e dell’occupazione giovanile e femminile, del contrasto allo spopolamento e alla marginalità delle aree interne, delle infrastrutture e del funzionamento delle Istituzioni.

Il movimento si è riunito nella serata di ieri per un’assemblea presieduta da Antonio Lo Schiavo, già consigliere regionale e coordinatore di Liberamente Progressisti, e di attivisti e amministratori locali che si riconoscono nella formazione politica.

La stessa, è stato stabilito, si costituirà formalmente in associazione politica, sulla base di uno statuto già in fase di stesura, definendo a breve le cariche direttive che prevedono anche la nomina di referenti territoriali in tutta la Calabria.

Lo scopo è quello di strutturare la propria proposta politica e partecipare attivamente con propri rappresentanti alle competizioni elettorali che riguarderanno il rinnovo delle amministrazioni comunali e non solo.

Sul piano delle alleanze, il movimento si è trovato concorde nel rivolgere la propria attenzione verso interlocutori in grado di valorizzare esperienze politico-amministrative di provata competenza e credibilità, guardando alla concreta possibilità di misurarsi anche in elezioni di carattere nazionale.

«Ripartiamo come gruppo da dove ci eravamo lasciati prima delle ultime elezioni regionali ha detto Antonio Lo Schiavo, parlando ai suoi nel corso dell’incontro.

Lo straordinario consenso ricevuto in quell’occasione, sebbene non sufficiente ad ottenere la rappresentanza in Consiglio regionale, rappresenta la dote e al tempo stesso la responsabilità affidataci da un popolo di centrosinistra che ancora oggi chiede di essere adeguatamente rappresentato e di riportare l’agenda politica sui temi che riguardano la vita reale dei calabresi: dal costo della vita alla sanità negata, dalle carenze infrastrutturali al divario occupazionale fino ad una politica percepita come sempre più distante dalle necessità quotidiane.

Abbiamo il dovere di continuare a mettere l’accento su tutto questo e, attraverso il nostro ostinato impegno, costringere chi oggi guida le istituzioni regionali a riportare al centro i diritti di cittadinanza.

Lo facciamo e lo faremo sempre di più con la libertà che ci contraddistingue, senza scorciatoie né compromessi: perché crediamo nella partecipazione e nella forza delle nostre idee.

Per costruire insieme una Calabria diversa, oltre la narrazione edulcorata di una crescita che è solo di facciata e, al tempo stesso, contro ogni forma di rassegnazione».