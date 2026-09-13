Crotone: la Polizia di Stato effettua raffica di controlli a Cirò Marina e nel Capoluogo

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 618 persone identificate, di cui 137 con precedenti

– nr. 279 veicoli controllati

– nr. 21 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 20 posti di controllo

– nr. 14 sanzioni al Codice della Strada

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 17 persone sottoposte a limitazione della libertà personale (per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali).

Il personale dell’Ufficio Immigrazione, unitamente a personale della DIGOS, ha identificato nr. 13 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in loro favore.

L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, ove la Polizia Stradale, unitamente ad un equipaggio della Questura, ha identificato nr. 63 persone, di cui nr. 12 risultati positivi in banca dati, e ha controllato nr. 36 veicoli. Contestualmente sono state elevate nr. 4 sanzioni al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie cittadine ove ha identificato nr. 50 persone, di cui nr. 10 con precedenti, e ha controllato nr. 35 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 110 persone, di cui nr. 17 con precedenti, e hanno controllato nr. 56 veicoli.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio nella città di Crotone hanno identificato nr. 329 persone, di cui nr. 79 con precedenti, e hanno controllato nr. 152 veicoli, elevando nr. 10 sanzioni al Codice della Strada, oltre ad effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.