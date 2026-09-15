Quinta campanella da sindaco a Pietrapaola per Manuela Labonia

Da Sindaco e da amministratori, possiamo programmare, realizzare opere, migliorare servizi e cercare di costruire opportunità. Ma da mamma, da genitore, oggi comprendo ancora di più che una scuola non è semplicemente un edificio: è il luogo nel quale consegniamo una parte del futuro dei nostri figli.

Ed è per questo che voglio ringraziare la Dirigente, gli insegnanti e tutto il personale scolastico per la responsabilità e la cura con cui ogni giorno accompagnano i nostri bambini nella loro crescita.

A voi ragazzi auguro di studiare, di divertirvi, di fare amicizia, di rispettarvi e soprattutto di essere curiosi.

Non abbiate paura di sbagliare, perché anche dagli errori si cresce. E ai più piccoli auguro semplicemente di entrare oggi da quella porta con un po’ di emozione e di tornare a casa con il sorriso.

Buon primo giorno di scuola a tutti. Buon anno scolastico, Pietrapaola. E che sia, ancora una volta, un anno da vivere e costruire insieme.

Così il Sindaco Manuela Labonia incontrando questa mattina, martedì 15 settembre, insieme alla dirigente scolastica Mirella Pacifico, al vicesindaco Giuseppe Forciniti, ai consiglieri comunali Giuseppina Romeo e Giuseppe Abbate e al parroco don Raffaele Forellino, i bambini e le bambine, le famiglie, i docenti e il personale nel primo giorno del nuovo anno scolastico 2026-2027, accogliendo con emozione il suono di questa nuova prima campanella.

Questo ha sottolineato il Primo Cittadino è il quinto anno in cui, da Sindaco, ho il privilegio di essere qui ad accogliervi all’inizio di un nuovo anno scolastico.

È l’ultimo di questo nostro primo quinquennio amministrativo e, inevitabilmente, guardando questi bambini, ripenso a quanta strada abbiamo percorso insieme e a quanto siamo cresciuti, come Amministrazione e come comunità.

Il prossimo anno saremo ancora qui, con lo stesso entusiasmo e lo stesso amore per Pietrapaola, ma ad accogliervi ci sarà una nuova squadra, pronta a raccogliere il testimone di questi cinque anni e a continuare a lavorare per la nostra scuola e per il futuro dei nostri ragazzi.

Ma oggi, per la prima volta, io non sono qui soltanto nelle vesti di Sindaco. Sono qui anche come mamma.

Questa mattina, insieme a tanti di voi, accompagno il mio piccolo nel suo primo giorno di asilo. E forse proprio per questo sento ancora più forte l’emozione di tutte le mamme e di tutti i papà che oggi affidano a questa scuola ciò che hanno di più prezioso.