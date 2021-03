Reggio Calabria: concluso il percorso formativo sulla Comunicazione a cura del CISMe per le aziende reggine

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

CISMe Società Cooperativa, dopo gli eventi legati alla Pandemia da Covid-19, ha voluto esser vicina alle piccole realtà imprenditoriali del territorio reggino. La Cooperativa ha offerto, così, un contributo pratico che potesse essere d’aiuto alla ripresa economica aziendale.

Dopo aver indetto una manifestazione d’interesse mirata, iniziativa tra le altre promossa anche per festeggiare i 40 anni della Cooperativa, sono state selezionate ben sei aziende reggine.

Quest’ultime hanno così intrapreso un percorso formativo-didattico relativo al mondo della Comunicazione. Tra quelle della Comunicazione, sono state approfondite tematiche come le strategie di marketing, l’approccio con i Social Media e le buone pratiche di pianificazione. Una serie di incontri e lezioni da remoto, mirate e costruite sulle aziende partecipanti.

Le lezioni sono state curate dalla responsabile del percorso, la dottoressa Ilenia Borgia, Culture & Communication Consultant, in collaborazione con la docente, Giornalista e dottoressa Paola Suraci, dell’Ufficio Comunicazione della Cooperativa CISMe.

Il percorso, durato 6 mesi, ha visto le aziende selezionate coinvolte in appuntamenti interattivi (grazie alla modalità di meeting online), lavori pratici e lezioni dimostrative.

Grazie a questa formula, sono state studiate e analizzate le teorie e le pratiche della Comunicazione strategica. Affrontata, poi, l’importanza di un Piano Organizzativo e strategico legato all’identità, al target e alla mission delle varie realtà aziendali.

Un’esperienza significativa per alcune aziende selezionate, che ha visto raggiungere la conoscenza di strumenti attuali e nozioni tecniche specifiche che altrimenti sarebbe stato difficile intercettare, se non attraverso Corsi professionali e di qualifica” dice la dott.ssa Borgia, docente e responsabile del percorso formativo.

In un periodo di forti difficoltà, come quello che stiamo vivendo, avere l’opportunità di beneficiare di una formazione personalizzata, e così dettagliata, può, soprattutto per le micro e piccole aziende, significare un punto di svolta: un’occasione di crescita volta alla speranza che questa pandemia resti una breve parentesi, dove comunque ci si è potuti potenziare o, in alcuni casi, reinventare.

Soddisfatta dei risultati anche la Presidente della Società Cooperativa CISMe, la dott.ssa Daniela Rossi:

“Volevamo mettere in campo azioni concrete, sostenendo il nostro territorio attraverso un contributo ad alcune piccole imprese. Il percorso di formazione e di sostegno ha sicuramente avuto questo obiettivo. Vorrei ringraziare il nostro Ufficio Comunicazione per la professionalità e l’impegno che il nostro Staff ha avuto per raggiungere i risultati programmati”.