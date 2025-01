Rotary Club Gioia Tauro, il socio Antonio Repaci eletto Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti

Il Rotary Club Gioia Tauro esprime le più vive congratulazioni al socio Antonio Repaci neo eletto Vicepresidente nel Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

Il dott. Antonio Repaci ha una lunga esperienza all’interno della categoria, ha ricoperto la carica di Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Palmi, è stato Consigliere della Fondazione nazionale dei Commercialisti e già Consigliere nazionale della categoria nel mandato 2014 – 2016, attualmente è Delegato all’area finanza aziendale.

Il Presidente del Rotary Club Gioia Tauro l’avv. Vincenzo Barca ha dichiarato: “Questa elezione è per me, per i componenti del Consiglio Direttivo, nonché per tutti i soci, motivo d’orgoglio e di gioia, siamo certi che Antonio con le sue capacità umane e professionali saprà svolgere al meglio il prestigioso incarico istituzionale affidatogli, con la sua esperienza e le sue competenze darà un fondamentale contributo a tutta la categoria professionale di appartenenza”.