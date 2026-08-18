Tonno Disko al Clubbino: da Amsterdam alla Riviera dei Cedri, una notte fuori dagli schemi

di Nicoletta Toselli

SAN NICOLA ARCELLA – Perché Tonno Disko al Clubbino? La risposta sta probabilmente più nell’identità del locale che nel nome scritto in locandina. Perché dopo quasi cinquant’anni di storia, scegliere un artista significa ancora decidere quale idea di club si vuole portare avanti.

Mercoledì 19 agosto al Clubbino arriva Tonno Disko, DJ olandese di base ad Amsterdam, tra i nomi più interessanti di una scena europea che ha rimesso al centro selezione musicale, contaminazione e capacità di leggere la pista.

Non è un DJ facilmente rinchiudibile dentro un genere. Disco, funk, old school hip hop, house e breakbeat convivono nei suoi set e vengono utilizzati con una libertà che è diventata uno dei suoi tratti distintivi.

La sua agenzia lo presenta proprio per l’energia e la versatilità delle selezioni, mentre la stampa musicale olandese ne sottolinea la capacità di attraversare generi molto diversi mantenendo naturale il racconto musicale.

È questo uno dei motivi per cui la sua presenza ha particolarmente senso al Clubbino.

La programmazione dell’estate 2026 ha infatti scelto di non costruire una stagione attorno a un’unica declinazione della musica da club. Nomi, generazioni e linguaggi differenti sono entrati nella stessa programmazione, con un principio comune: la pista prima dell’etichetta.

Tonno Disko rappresenta bene questa filosofia. Non propone una successione prevedibile di brani dello stesso genere, ma costruisce il set attraverso connessioni: può partire dal funk, attraversare la disco, incontrare l’hip hop e arrivare alla house senza trasformare il cambio di linguaggio in una rottura.

Una caratteristica riconosciuta anche da altri DJ. Il duo olandese NewTone, parlando della propria formazione musicale, ha indicato proprio Tonno Disko tra le principali ispirazioni, ricordando un suo set al Lowlands capace di muoversi organicamente dall’hip hop alla house, dal reggae alla disco.

Il suo percorso internazionale conferma la crescita del progetto. Nel 2026 il suo calendario comprende festival e club europei e una presenza sempre più consistente in Italia. Tonno Disko stesso ha raccontato alla testata musicale VPRO 3voor12 di suonare nel nostro Paese più volte al mese,

sottolineando quanto la cultura italiana della disco e dell’Italo disco trovi affinità con la sua ricerca musicale.

Nel giugno scorso è stato inoltre nella line-up di Glitterbox all’Amnesia di Ibiza, in b2b con Kirollus e nello stesso programma di artisti come Louie Vega, Mousse T. e David Penn.

Ed è forse qui che si comprende meglio il perché del Clubbino.

Un locale con una storia così lunga non ha bisogno di inseguire ogni estate la stessa formula. Può permettersi, invece, di mettere accanto ai grandi riferimenti della house internazionale artisti che rappresentano ciò che sta accadendo oggi nei club di Amsterdam, Londra, Parigi e Ibiza.

Tonno Disko è una scelta di programmazione prima ancora che un nome in consolle: porta una cultura del DJ set nella quale tecnica, ricerca e divertimento non sono elementi contrapposti.

Si può essere sofisticati senza diventare difficili; si può recuperare un disco di quarant’anni fa e farlo sembrare contemporaneo; soprattutto, si può sorprendere una pista senza perderla.

È una concezione del clubbing che incontra bene quella di un luogo che attraversa generazioni diverse e che, alla vigilia dei suoi cinquant’anni, continua a considerare la musica non un semplice accompagnamento della notte, ma una parte della propria identità.

Il 19 agosto, dunque, non sarà semplicemente “un’altra serata”.

Sarà Amsterdam che incontra San Nicola Arcella, con il mare davanti e una consolle nella quale i confini tra disco, funk e house diventano decisamente meno importanti di una sola cosa: far funzionare la pista.