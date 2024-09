A Caloveto le scuole sono già pronte ad accogliere gli studenti

Nel solco dell’impegno verso la formazione e la crescita delle nuove generazioni, l’Amministrazione Comunale continua a garantire una particolare attenzione alla cura delle scuole, che rappresentano il nido in cui si plasmano consapevolezza civica e cittadinanza attiva.

Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, previsto per il prossimo lunedì 16 settembre, il Comune si è adoperato con azioni concrete per garantire un ambiente educativo stimolante e sicuro.

È quanto fa sapere il sindaco Umberto Mazza che, nel ringraziare per la fattiva collaborazione il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Bennardo Cropalati-Caloveto-Paludi, Giovanni Aiello, ed il personale docente e ATA, è felice di informare la comunità, soprattutto i cittadini più piccoli e le famiglie, che le scuole cittadine sono già pronte per l’inizio del nuovo Anno Scolastico 2024/2025

Siamo profondamente consapevoli del ruolo cruciale che le istituzioni scolastiche rivestono nella formazione dei nostri giovani, dichiara il Primo cittadino.

Per questo motivo aggiunge abbiamo messo in campo ogni sforzo possibile per prepararci al meglio alla ripresa delle lezioni, a partire dal rendere operativo già da subito il servizio di scuolabus.

In queste settimane, interventi significativi di rinnovamento hanno riguardato le aule dei plessi delle scuole elementari Padre Dante Vennari e delle scuole medie Marisa Fusaro, grazie all’interessamento del consigliere Vittorio Mazza.

In piena collaborazione con l’istituto scolastico, il Comune ha fornito la vernice necessaria e i collaboratori scolastici si sono attivati per tinteggiare le aule, trasformandole in ambienti ancora più accoglienti e funzionali per gli studenti.

Tra le novità che i ragazzi troveranno al loro rientro spicca il murales realizzato all’ingresso dell’Istituto comprensivo grazie ad un progetto portato avanti dall’ istituto comprensivo.

Questo murales commenta il Sindaco non solo abbellisce l’area, ma rappresenta un simbolo di condivisione e creatività che arricchisce il patrimonio culturale e artistico della nostra comunità.

La nostra missione conclude Umberto Mazza nell’augurare un buon inizio di anno scolastico a studenti, insegnanti e famiglie è fornire un’educazione di qualità in un ambiente adeguato, affinché le nuove generazioni possano svilupparsi appieno e contribuire positivamente alla crescita sociale ed economica della nostra comunità.