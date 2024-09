A Lamezia Terme “Eurekalabria, Idee in connessione”

La Calabria ospita per il terzo anno consecutivo un convegno di livello nazionale: Eurekalabria, un omaggio al genio di Archimede e alla sua famosa esclamazione Eureka!, che vuol dire “ho trovato”.

E a ri-trovarsi sul palco del Chiostro, nel cuore della città di Lamezia Terme, saranno i principali operatori di telecomunicazioni e rappresentanti delle istituzioni per discutere dell’evoluzione delle reti anche alla luce delle recenti operazioni che hanno interessato il mercato: come l’epocale scorporo della rete ex Tim ceduta al fondo Kkr, l’acquisizione dell’operatore OpNet da parte di Wind Tre e alla generale fase di consolidamento del mercato che in Italia non sembra arrestarsi.

Un’occasione di confronto unica per ragionare sulla separazione delle infrastrutture dalle attività commerciali e delle opportunità che questo settore offre ai player locali e internazionali.

“Archimede è uno scienziato dell’antichità appartenente alla Magna Grecia, il simbolo per celebrare l’innovazione made in Sud” spiega Luciano Talarico, a capo del settore tecnico di Intendo (www.intendo.it), azienda specializzata in informatica e servizi di tlc per l’energia che ha promosso l’incontro “i nuovi assetti del mercato hanno aumentato le possibilità anche per gli operatori locali come noi. Si tratta ora di immaginare il futuro e costruirlo insieme”.

Come gestiscono e trasportano i dati gli operatori di telecomunicazioni? Spesso chiamati gli “aeroporti di Internet”, gli Ixp (Internet exchange point) sono degli hub presenti nelle grandi città dove confluiscono gli Internet service provider per ottimizzare il loro traffico, analogamente a quanto succede nel sistema aeroportuale con gli aerei.

Il momento clou dell’evento sarà la tavola rotonda in cui interverranno operatori nazionali e rappresentanti del mondo istituzionale:

Filippo Pietropaolo, Vice Presidente della Giunta Regionale Calabria con delega al digitale;

Alfonso Mariconda, Responsabile Marketing Connectivity & IP Services di FiberCop;

Maurizio Goretti, direttore generale di Namex;

Dario Denni, Fondatore Europio Consulting;

Andrea Lazzaroli, Responsabile Marketing Operativo Mercato Business di OpenFiber.

Moderatrice del dibattito sarà la giornalista ed esperta di comunicazione Rosaria Talarico.

Quest’anno Eurekalabria ospita anche ICT Fest per avvicinare IT manager e decisori di azienda alle tematiche della trasformazione digitale che passano, inevitabilmente, per le infrastrutture di telecomunicazioni.

Con questa terza edizione, Eurekalabria consolida la propria importanza nel panorama italiano delle tlc, registrando una partecipazione sempre più numerosa da parte delle aziende e di un pubblico di appassionati.

Per chi non riuscirà a partecipare in presenza, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web www.eurekalabria.it grazie alla piattaforma tecnologica messa a disposizione dai partner dell’evento: il Consorzio TOP-IX di Torino e la connettività di Baleno.