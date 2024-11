Alberghiero e agrario di Corigliano Rossano protagonisti nella giornata regionale di ringraziamento di Coldiretti

Sono orgoglioso di vedere i nostri studenti protagonisti in un’occasione così importante e di ricevere parole di incoraggiamento e di apprezzamento da parte di Monsignor Maurizio Aloise, Arcivescovo della Diocesi di Rossano–Cariati.

È quanto ha dichiarato il dirigente scolastico Saverio Madera, esprimendo soddisfazione per il coinvolgimento e l’impegno dimostrati dagli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario e dell’Istituto Professionale Alberghiero IIS Majorana, nella 74ª Giornata Regionale del Ringraziamento promossa da Coldiretti Calabria, sotto la guida del presidente regionale Franco Aceto e svoltasi nel Centro Storico di Rossano

È stato un grande onore per la nostra scuola, rappresentata dall’Istituto Tecnico Agrario e dall’Istituto Professionale Alberghiero IPSEOA, partecipare a questo evento, condividendone e sostenendone il messaggio: celebrare la gratitudine verso la terra e il prezioso lavoro degli agricoltori calabresi.

In un momento in cui salvaguardare l’ambiente, tutelare la biodiversità e rispettare gli ecosistemi sono diventate priorità imprescindibili, questa celebrazione, guidata spiritualmente da Sua Eccellenza Mons. Maurizio Aloise, ha offerto ha continuato il dirigente un’importante occasione di riflessione.

Numerosi sono stati i momenti simbolici che si sono succeduti: dalla celebrazione della Santa Messa nella Cattedrale della Madonna Achiropita, fino al momento conviviale sul sagrato di piazza Duomo.

Qui, gli studenti dell’Alberghiero hanno preparato una degustazione di prodotti identitari, rafforzando il legame con la tradizione gastronomica calabrese. La Giornata si è conclusa con la suggestiva benedizione dei trattori, simbolo concreto del legame tra fede e lavoro agricolo.

Un sentito ringraziamento continua va a Coldiretti Calabria per il costante impegno nella valorizzazione del mondo rurale e della cultura agricola della nostra regione, e per aver accolto la nostra scuola in questa significativa giornata di riflessione e gratitudine.

Tra le specialità offerte, frittelle di pasta cresciuta con pomodoro e basilico e bruschette di pane con olio novello.

La brigata di cucina, guidata dai docenti Pietro Bloise e Roberto Pastore, con il supporto dei tecnici Andrea Tenuta e Carmine Brutto, ha utilizzato materie prime dell’Azienda Agricola del Majorana, come l’olio extravergine di oliva Momena, Campione d’Italia e farine ricavate dal grano coltivato nei campi dell’Istituto.

Anche gli studenti dell’Agrario hanno partecipato con entusiasmo, portando un paniere di prodotti di stagione coltivati nella loro azienda agricola, tra cui spiccavano, donate dalla Coldiretti, le olive bianche Leucocarpa e le clementine IGP, simbolo della ricchezza agricola locale.