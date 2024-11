Asd Arghilla’: un punto di riferimento sportivo e sociale presente sul territorio dal 1994

Arghillà continua il suo percorso di rinascita con il progetto “Sportivamente insieme”, che ha come capofila l’associazione Asd Arghillà ed è promosso dai referenti Francesco Calabrese e Laura Beltrano.

Quello che la Asd Arghillà è riuscita a portare avanti è una vera e propria “chiamata alla partecipazione sociale”, rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni, così con un comunicato stampa il Consigliere Mario Cardia.

Ed arriva nel nostro territorio, grazie all’avvio del progetto “Spazio civico di comunità” che prevede numerose attività gratuite e l’opportunità di uno spazio concreto per accogliere i giovani, valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande, sostenerli nel loro percorso di realizzazione, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà e il rispetto reciproco.

Inoltre, continua Mario Cardia, attraverso questi “Spazi civici” si vuole promuovere uno stile di vita attivo e rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport, come lo spirito di squadra, l’impegno continuativo, la lealtà e il rispetto reciproco, oltre a sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare o rafforzare presidi educativi per i giovani del territorio, in una prospettiva inclusiva e sostenibile.

Sento pertanto il dovere, da rappresentante delle istituzioni, di ringraziare l’Asd Arghillà, il Presidente Caterina Barreca, Laura Beltrano e Francesco Calabrese per l’impegno profuso in questi anni a favore della comunità , un impegno che oggi viene finalmente riconosciuto e che avrà ricadute positive su un territorio come quello di Arghillà che ha urgente bisogno di risposte