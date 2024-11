Aiello Calabro rivive il passato con la rievocazione storica del Martire San Geniale

L’antica cittadina di Aiello Calabro, in provincia di Cosenza, si prepara a celebrare un evento dal profondo valore storico e culturale. Domenica 10 novembre 2024, le vie medievali del paese faranno da cornice alla rievocazione storica dell’arrivo delle reliquie di San Geniale, il giovane Martire bambino, successivamente diventato Protettore e Patrono della comunità locale. L’evento, voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Luca Lepore e finanziato dal Ministero della Cultura, rappresenta un momento significativo nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale aiellese, rafforzando il legame con le tradizioni locali.

Un culto antico e una storia di fede

I resti mortali del Martire cristiano furono stati estratti dalle Catacombe di San Lorenzo in Roma nel 1656 – per ordine di Papa Alessandro VII – e consegnati in custodia al Cardinale Alderano Cybo, per intercessione del quale furono donati ad Aiello Calabro dove giunsero il 26 luglio 1667. Con la verifica dell’integrità dei sigilli dell’urna, il 6 maggio 1668, San Geniale venne proclamato Patrono della città di Aiello Calabro.

Il culto verso San Geniale, che risale pertanto al 1656, è radicato nella comunità di Aiello e nelle zone circostanti, tramandato attraverso secoli di devozione popolare. In occasione dei festeggiamenti patronali, l’Amministrazione ha coinvolto le nuove generazioni attraverso un concorso nell’ambito dell’Istituto Comprensivo di Aiello Calabro, stimolando nei giovani alunni l’interesse per la storia e la spiritualità del Martire.

Un progetto storico-culturale d’eccellenza

La rievocazione storica, concepita con la consulenza dello storico dell’arte Gianfrancesco Solferino, si è distinta su scala nazionale piazzandosi all’82° posto su 510 progetti presentati in relazione al bando indetto dal Ministero della Cultura. Questo evento, che coinvolgerà le realtà culturali e di volontariato di Aiello, sarà arricchito dalla presenza dei figuranti aiellesi in costumi d’epoca creati dalla costumista Stefania Menghini, che saranno accompagnati dai ritmi dei tamburi e dalle esibizioni degli sbandieratori di Bisignano.

L’invito alla comunità

L’appuntamento è fissato per le ore 15:00 di domenica 10 novembre. In un’atmosfera suggestiva i partecipanti potranno rivivere il fascino del 1667 e riscoprire la storia di San Geniale, Patrono di Aiello Calabro, tra racconti di miracoli e gesti di fede che hanno lasciato un’impronta profonda nella tradizione locale.

(Compagnia Teatrale BA17 – Ufficio stampa e comunicazione).