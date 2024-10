Belmonte Calabro (Cs): il 18 ottobre si conclude Fuochi – progetto teatrale per Paola Scialis con Teatro Bertolt Brecht

Si conclude “Fuochi – progetto teatrale per Paola Scialis“, rassegna indipendente di quattro spettacoli organizzati da Ex Convento – spazio culturale, teatrino, residenze creative, dedicata a Paola Scialis, attrice, performer teatrale, ideatrice insieme a Stefano Cuzzocrea del progetto Ex Convento, prematuramente scomparsa.

A chiudere la rassegna, venerdì 18 ottobre dalle 18:45, in piazza Fratelli Kennedy, sarà “I musicanti di Brema raccontano“, del Teatro Bertolt Brecht di Formia, adattamento di Pompeo Perrone e Maurizio Stammati. In scena Stammati – che ha curato anche la regia – e Chiara Laudani, con le musiche di Domenico De Luca, i costumi di Dora Ricca e le scenografie di Marco Mastantuono. Il racconto di quattro animali in fuga, che tocca i temi dell’amicizia, della solidarietà e dei soprusi, che insieme aspirano ad un mondo più equo e libero.

Teatro Bertolt Brecht nel 2018 ha istituito il Premio Nazionale Paola Scialis, che premia lo spettacolo che durante la rassegna “Famiglie a Teatro” riceve maggior consenso di pubblico. La compagnia, con Paola Scialis, aveva collaborato e condiviso stagioni teatrali. «Paola rappresentava tutto ciò che poteva essere associato alla luce, alla vita, alla gioia, al teatro e ai bambini – dice Stammati – . La risposta immediata alla sua improvvisa dipartita, è stata quella di provare a dare continuità alla sua presenza, tra di noi e nel mondo del teatro, e in qualche modo mantenere acceso il suo sorriso in un percorso condiviso. Siamo perciò felici di venire a Belmonte, “a casa sua”, per chiudere il progetto teatrale dedicato a lei».

La rassegna aveva visto andare in scena precedentemente “Senza P (titolo provvisorio)”, di e con Stefano Cuzzocrea, una ricerca sull’abbandono, sul lasciar andare, sullo sfondo della fiaba di Pollicino; “Strampalati“, lo spettacolo della compagnia francese Circ’Hulon, per un viaggio attraverso le tradizioni dell’Italia del Sud, tra ironia e momenti di riflessione; e “Hansel e Gretel“, della Compagnia Degli Sbuffi di Castellammare di Stabia, vincitori della VII edizione del Premio Paola Scialis.

L’evento si concluderà rimanendo in piazza dove ci saranno chiacchiere, aperitivo, e ciambelle per bambini e bambine. Fuochi è una rassegna indipendente che non riceve alcun contributo pubblico, come il resto delle attività dell’Ex Convento, che ospita spettacoli, residenze e laboratori, con la direzione artistica di Stefano Cuzzocrea.