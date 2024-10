Installati negli uffici comunali del comune di Corigliano Rossano gli ecobox di Ecoross

Proseguono senza sosta le attività previste nell’ambito del nuovo Servizio di Igiene Urbana a Corigliano-Rossano, avviato lo scorso 1 maggio con il sistema di raccolta “porta a porta spinto” sull’intero territorio comunale.

Nella giornata di mercoledì 16 ottobre l’azienda Ecoross, gestore del Servizio messo a punto dall’Amministrazione comunale, ha dato il via alla consegna e installazione presso gli uffici municipali di appositi eco-box per la separazione di carta e cartone, nonché plastica, alluminio e acciaio.

L’assessore all’ambiente, avv. Francesco Madeo, ha espresso soddisfazione per l’impegno dimostrato finora dalla comunità: «Dal mese di maggio ad oggi abbiamo raggiunto punte dell’82% di raccolta differenziata.

Si tratta di dati significativi, considerando l’aumento registrato rispetto ai primi mesi dell’anno quando era in vigore un diverso sistema di raccolta e le percentuali erano decisamente più basse.

L’installazione degli eco-box continua Madeo rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare ulteriormente i risultati.

Abbiamo già collaborato con l’azienda Ecoross per promuovere una cultura della differenziazione all’interno degli uffici, ma il nostro impegno deve estendersi anche al territorio per combattere il problema degli abbandoni.

Il messaggio che vogliamo lanciare è chiaro: non abbandonate i rifiuti per strada e continuate a differenziare nelle vostre abitazioni e nelle attività commerciali».

La consegna degli ecobox, che sarà progressivamente estesa a tutti gli uffici pubblici della città, rappresenta un segnale significativo del ruolo centrale che le istituzioni possono avere nel promuovere comportamenti virtuosi per l’intera comunità.

«Quello di oggi dichiara il dott. Simone Turco, Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross è un segnale evidente dell’attenzione riservata alle tematiche ambientali.

Le Istituzioni rappresentano un esempio per l’attuazione di buone pratiche. E’ in corso la campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta a tutto il personale pubblico, che si estenderà poi al resto della città. Nei primi cinque mesi di gestione abbiamo registrato percentuali lusinghiere di raccolta differenziata, pari al 79,06%, un risultato che conferma l’ottima direttrice di marcia intrapresa. Rimane importante, per chi di competenza, l’attività di monitoraggio e controllo del territorio».

Ecoross, unitamente all’Amministrazione comunale, auspica collaborazione costante da parte della cittadinanza tutta al fine di raggiungere risultati sempre più ambiziosi e ragguardevoli.