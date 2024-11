Bilancio a Cariati, mancate entrate per circa 2 milioni di euro

Bilancio di previsione 2024 – 2026, per evitare che venga approvato un documento falsato nei numeri o, peggio, che l’ammanco reale delle entrate previste e rimaste solo sulla carta possa pregiudicare alle sue fondamenta la sostenibilità economica finanziaria del comune ri-portandolo in dissesto (qualora già non vi sia di fatto), in assoluto e incontestabile spirito di collaborazione abbiamo formalmente presentato un emendamento allo schema di bilancio per come approvato dalla Giunta Comunale e nel quale viene documentate e confermate mancate entrate per 2 milioni di euro.

È quanto fa sapere il Gruppo Consiliare L’Alternativa C’è evidenziando che pur avendo richiesto attestazione all’Ufficio finanziario circa lo stato degli avvenuti incassi, relativi all’evasione tributaria, ad oggi non è pervenuto in merito alcun riscontro; che ad oggi per le stesse bisogna prudenzialmente prevedere di incassare entro il 31 dicembre il 50% della somma proposta a bilancio e quindi un totale di 987 mila euro e 692 mila euro (609 mila e 635 euro per evasione IMU e 378 mila euro per l’evasione TARI).

Ed è esattamente da questa presa d’atto che prende le mosse la proposta tecnica di un emendamento finalizzato e riequilibrare entrate ed uscite dell’ente.

Del resto sostengono i consiglieri de L’Alternativa C’è il Responsabile dell’Ufficio Finanziario aveva già attestato che l’eventuale mancata realizzazione delle entrate per evasione tributaria o la loro mancata stabilizzazione avrebbero potuto minacciare l’equilibrio raggiunto.

È solo perché mossi da senso istituzionale di cooperazione a tutela dell’interesse pubblico continuano che abbiamo proposto l’emendamento trasmesso agli uffici comunali unitamente al prospetto preciso nel quale indichiamo tutti i tagli da effettuare, ovviamente solo per le spese superflue e che non riguardano servizi fondamentali o il personale, per riequilibrare, per la sola annualità 2024, lo strumento finanziario dell’Ente e gli strumenti di programmazione anche nelle uscite.