Chioggia celebra le donne: premio alla lucana Agnese Belardi, esempio di impegno e cambiamento

di Nicoletta Toselli

Chioggia, 29 novembre 2024 – La città di Chioggia si è tinta di rosa, celebrando le donne e il loro fondamentale contributo alla società. In occasione della plenaria degli Stati Generali delle Donne, tenutasi presso il Municipio, è stato conferito un prestigioso riconoscimento alla professoressa Agnese Belardi, scrittrice e operatrice culturale di Lagonegro, in rappresentanza della Basilicata.

Il premio, assegnato in occasione del decennale di impegno a favore delle donne, vuole sottolineare il valore del lavoro svolto da chi, come Agnese Belardi, si dedica a progettare il futuro, innescando processi di cambiamento e trasformazione sociale. La scelta di premiare una donna lucana, presidente dell’associazione culturale Donata Doni di Lagonegro, è stata dettata dalla volontà di riflettere sulle persistenti diseguaglianze di genere nei vari ambiti lavorativi e sociali.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Chioggia, la vice sindaca Elena Zennaro, autorità civili e militari, e Isa Maggi, presidente degli Stati Generali delle Donne. Un saluto speciale è arrivato anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, mentre l’on. Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, ha portato il suo contributo alla riflessione.

A rappresentare il salotto culturale Donata Doni di Lagonegro, le attrici Nunzia Gioia, Felicita Pugliese, Marianna Pica e Mariarosa Verrone hanno offerto al pubblico toccanti interpretazioni di eroine femminili della letteratura. Inoltre, le opere pittoriche di Mariarosa Verrone, incentrate sulla bellezza femminile, hanno arricchito l’atmosfera dell’evento.

Agnese Belardi, con la sua intensa attività culturale e il suo impegno nel sociale, rappresenta un esempio luminoso per tutte le donne che lottano per l’uguaglianza e la giustizia. Il suo lavoro, volto a promuovere la cultura e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della violenza di genere e delle discriminazioni, è un prezioso contributo alla costruzione di una società più equa e inclusiva.

Il premio conferito a Chioggia è un riconoscimento importante, che va oltre i confini regionali, e che sottolinea il valore universale dell’impegno di Agnese Belardi. La sua storia è un’ispirazione per tutte le donne che, come lei, credono nel potere del cambiamento e sono determinate a costruire un futuro migliore.