Gal “Serre Calabresi”, un ponte artistico tra Italia e Stati Uniti per promuovere la sostenibilità

Il progetto “Montagne del Sole”, promosso quale ente capofila dal Gal “Serre Calabresi” e finanziato dal Ministero del Turismo, nell’ambito della misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione, per la creazione e la valorizzazione di una nuova destinazione turistica, sostenibile e slow nel territorio delle Serre e Preserre calabresi, muove i primi passi ed entra nella fase attuativa.

In questa dimensione Sognare Insieme Viaggi, partner del progetto, e il Babylon Citizens Council on the Arts (Bacca) sono orgogliosi di presentare la mostra d’arte virtuale “Recycled and Found”, frutto di una collaborazione internazionale che unisce artisti dalla Calabria, in Italia, Long Island e New York. Questo progetto unico riunisce creativi che utilizzano materiali di recupero e non convenzionali per dar vita a opere d’arte innovative e sostenibili, ad attività turistiche sperimentali e di comunità.

La mostra è ospitata in una galleria virtuale ed è accessibile fino al 31 dicembre 2024 sul sito di Bacca: https://www.babylonarts.org/recycled-found-exhibition.

Il progetto “Recycled and Found” non è solo un’esposizione artistica, ma un vero e proprio scambio culturale tra due continenti, che invita i visitatori a ripensare il valore degli oggetti quotidiani e a riflettere sull’importanza della sostenibilità ambientale attraverso l’arte.

A completamento di quest’iniziativa internazionale, dal 19 al 25 agosto 2024, presso la sala teatro “Santa Maria delle Grazie” a Torre di Ruggiero (Calabria), si terrà il laboratorio artistico “Riciclart”. Questo evento, parte integrante dello stesso progetto, vedrà gli artisti italiani impegnati nella trasformazione di materiali di scarto in opere d’arte, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e l’educazione ambientale.

Il laboratorio “Riciclart” prevede una serie di attività coinvolgenti:

Laboratori creativi aperti al pubblico dal 20 al 25 agosto, dove i partecipanti potranno sperimentare direttamente la creazione artistica con materiali di recupero.

Serate conviviali nei comuni di Torre di Ruggiero, Serra San Bruno, Badolato e Soverato, dove sarà possibile incontrare e dialogare con gli artisti.

Un dialogo-laboratorio dedicato a bambini e famiglie il 24 agosto, per avvicinare i più giovani ai temi dell’arte e della sostenibilità.

Il coinvolgimento della comunità locale è un elemento chiave di “Riciclart”: gli abitanti sono invitati a fornire materiali di recupero per la realizzazione delle opere e a partecipare attivamente alle attività del laboratorio.

Questa partecipazione rende la comunità non solo spettatrice, ma co-creatrice delle opere, promuovendo un comportamento consapevole e virtuoso verso l’ambiente.

L’iniziativa rappresenta anche un nuovo modo di vivere il tempo libero, in simbiosi con la comunità locale e lontano dalle dinamiche del turismo di massa, valorizzando il territorio e le sue ricchezze.

“Recycled and Found” e “Riciclart” sono quindi esempi concreti di come l’arte possa agire come catalizzatore per il cambiamento sociale e ambientale, grazie al sostegno della misura “Montagna Italia”.