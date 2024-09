Goran Bregovic sbanca il Reggio Live Fest, pubblico in delirio per l’artista e la sua band

Il penultimo appuntamento del “Reggio Live Fest” sarà ricordato, senza alcun dubbio, come uno dei live più belli e coinvolgenti di sempre nella città dello Stretto.

Goran Bregovic e la sua Wedding & Funeral Band hanno mandato in delirio le migliaia di persone che assiepavano ogni angolo dell’area concerti predisposta sul Lungomare Falcomatà.

Quello di Bregovic a Reggio Calabria è un ritorno apprezzatissimo. Artista e figura eclettica, Bregovic è compositore e musicista che da oltre 30 anni porta in giro per l’Europa e per il mondo i suoni dell’area balcanica ma anche quelli di varie tradizioni etno musicali riuscendo a creare un’alchimia musicale singolare.

In questo live in riva allo Stretto ha regalato al pubblico reggino un’esibizione magistrale con brani che spaziavano da testi messicani ad altri arabi passando in rassegna canti tradizionali slavi e dell’area balcanica.

La Wedding & Funeral Band è composta da Goran Bregovic: Chitarra, Sintetizzatore, Voce; Band Gitana di fiati: Muharem Redžepi, Goc Grancassa tradizionale, Voce Bokan Stankovic, Prima Tromba Dragic Velickovic, Seconda Tromba Stojan Dimov, Sax e Clarinet Aleksandar Rajkovic, primo Trombone e Glockenspiel, Milos Mihajlovic Secondo Trombone.

Il coro di voci bulgare è composto invece da Ludmila Radkova Trajkova e Daniela Radkova Aleksandrova.

Tutti musicisti ed artisti straordinari che per oltre due ore, instancabilmente, hanno mantenuto un ritmo incessante ed incalzante, intervallato solo dall’introduzione parlata a qualche brano, sempre puntuale, del maestro Bregovic, il quale non perde l’occasione per lanciare appelli di pace tra i popoli attraverso la forza della musica.

Una vera e propria festa gioiosa che ha trasformato il lungomare in una bolgia di canti e balli che ha raggiunto il suo momento di maggiore intensità al gran finale del concerto con gli “inni” iconici di Bregovic: la sua versione di “Bella Ciao” e l’immancabile “Kalashnikov!”, accolti con un climax di coinvolgimento ed entusiasmo.

Sesto concerto evento, su sette, che ha lasciato un segno indelebile e, con questo enorme successo, lascia spazio alla conclusione del “Reggio Live Fest” con l’ultimo appuntamento in programma: il dj set di Fedez preceduto dal live del reggino “Lio” e dall’altro dj-set di Fiat 131, in collaborazione con Studio 54 Network.

Il “Reggio Live Fest” è stato ideato dalla Show Net di Ruggero Pegna e finanziato in compartecipazione da Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, col contributo dell’Avviso Pubblico della Regione Calabria “per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico”, attraverso il Funt: Fondo Unico Nazionale Turismo.