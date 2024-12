Il comune di Paola ha acquisito le aree interessate dal progetto di restyling del lungomare

Lunedì 16 Dicembre, con la firma dell’atto di vendita effettuato presso lo studio notarile Montesano di Paola tra l’Agenzia del Demanio, rappresentato dalla dott.ssa Lidia Arcuri, ed il Comune di Paola, rappresentato dall’Ing. Fabio Pavone – Responsabile del Settore 1 – si è concluso un lungo iter amministrativo che ha portato all’acquisizione al patrimonio comunale delle aree situate nella zona centrale del Lungomare cittadino.

Un grande successo per l’amministrazione Politano ed in particolare per il settore dei lavori pubblici, sotto la guida del vicesindaco Maria Pia Serranò.

Le aree saranno interessate dal progetto di “Completamento centro di accoglienza, promozione turistica e servizi annessi sul Lungomare San Francesco di Paola” finanziato con Delibera CIPESS n. 30/2022 ad oggetto: “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Assegnazione risorse al Contratto Istituzionale di Sviluppo «Calabria – Svelare bellezza»” per l’importo complessivo di € 2.686.410,00.

Un grande risultato che determina l’acquisizione al Patrimonio comunale di un bene strategico per importanza e posizione senza creare aggravi di spesa sulle casse dell’Ente, sul quale verrà realizzata l’opera predetta che renderà più fruibile il Lungomare cittadino non solo durante il periodo estivo.

Nelle scorse settimane, infatti, è stato approvato il progetto esecutivo redatto da una R.T.P. altamente qualificata voluta fortemente da questa Amministrazione per dare alla città un progetto ed un opera di alto valore, ed infatti lo stesso porta la firma prestigiosa dell’ Architetto di fama internazionale Arch. Giuseppe Samà.

Il Progetto è stato approvato così come ed a breve verrà pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’importante opera di riqualificazione, in tal senso con determinazione settoriale dell’ufficio lavori pubblici n° 344 del 056.12.2024 sono stati approvati gli atti di gara.

Il sindaco Giovanni Politano ed il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Maria Pia Serranò plaudono al lavoro dell’Ufficio tecnico che dopo una serie di riunioni tecniche e procedure amministrative è riuscito a portare a termine un importante risultato unitamente alle altre azioni che quotidianamente vengono messe in campo per potenziare e riqualificare la nostra amata città.

Sono stati ottenuti, infatti, nuovi finanziamenti ed effettuate candidature a bandi al fine di acquisirne ulteriori senza gravare sulle casse comunali per la realizzazione di opere pubbliche che si andranno ad aggiungere a quelle attualmente in itinere sul territorio comunale.

Un’azione mirata a riqualificare la nostra città dal centro alle periferie, dando attenzione alle richieste della cittadinanza.

Pertanto, appaiono molto strumentali alcune uscite mediatiche con affermazioni del tipo: “difficoltà nei lavori pubblici”.

Anche perché basterebbe semplicemente fare un giro su tutto il territorio, constatando e vedendo quello che è un cantiere a cielo aperto (due cantieri sul lungomare, il cantiere sull’asse fluviale, il cantiere della scuola “Francesco Bruno”, il cantiere all’ex direzione didattica, il cantiere all’ex palazzo di città, il cantiere al depuratore comunale etc.. ). Oltre ad altri interventi importanti che partiranno a breve.

Il tutto, con un unico e solo interesse: quello di rendere la nostra città sempre più bella, con opere pubbliche che, oltre a darle un nuovo aspetto, saranno il volano per la ripartenza socio-economica della nostra comunità.