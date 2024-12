Commissione Controllo e Garanzia, la dirigente Pace fa chiarezza sull’iter e le spese per l’albero di Natale in piazza Duomo

«Abbiamo seguito la linea della massima trasparenza e della più ampia partecipazione possibile: in questo senso, le manifestazioni di interesse tutelano l’ente anche rispetto alla valutazione della congruità delle proposte perché permettono di effettuare una comparazione sul mercato».

Così la dirigente del settore Sviluppo economico, Cultura e Turismo del Comune di Reggio Calabria, Loredana Pace, ha fatto chiarezza in merito alle spese sostenute per l’installazione dell’albero di Natale in piazza Duomo e delle luminarie in città.

Nel corso dell’audizione nella IX Commissione (Controllo e garanzia), su invito del presidente dell’organismo consiliare Massimo Ripepi, la dirigente del Comune ha prodotto diversi atti e fornito le delucidazioni richieste dai consiglieri sulla questione.

«Si tratta di attività ha specificato Pace assolutamente compatibili con il Pn Metro Plus, che è indirizzato proprio a interventi di valorizzazione del patrimonio culturale della città. Tra l’altro tutte le azioni intraprese hanno avuto il vaglio dell’organo centrale che assegna i fondi all’Amministrazione comunale.

Fatta eccezione per qualche modifica resasi necessaria durante l’iter, dal punto di vista delle spese tutto è stato fatto in linea con ciò che era stato programmato».

Richiamando la delibera di Giunta comunale di indirizzo, la dirigente ha quindi snocciolato anche le cifre impegnate dal Comune per l’albero alto circa 20 metri, le luminarie natalizie e l’animazione territoriale.

«L’albero ha chiarito ancora Pace è stato acquistato, non noleggiato, in seguito a un’indagine di mercato.

Gli uffici comunali hanno anche fatto delle verifiche rispetto alla possibilità di utilizzare un albero vero ma i costi per il taglio, il trasporto, la collocazione in piazza e lo smaltimento di una pianta del genere, che non è disponibile nel territorio montano del Comune di Reggio Calabria, sarebbero stati spropositati, si è quindi optato per un albero sintetico in modo da poterlo utilizzare anche negli anni successivi.

Il costo totale che comprende la pedana del diametro di 10,6 metri, la struttura a cono, tutti gli addobbi e gli impianti luce, nonché le spese di trasporto e montaggio, la progettazione e tutte le certificazioni del caso ammonta a 139.900 euro e il fornitore è l’azienda Innscena.

L’albero è costituito in parte da materiale riciclato, mentre le 700 sfere natalizie che lo ornano sono interamente di materiale riciclato.

Le altre proposte che avevamo ricevuto ci hanno supportato nella scelta dell’affidamento.

Procedure analoghe sono state seguite per le luminarie, noleggiate per 133.000 euro dalla ditta Schiavone, e per l’animazione territoriale affidata a Progetto Touring per 139.900 euro.

Tutte le procedure hanno seguito la massima trasparenza e i prezzi sono assolutamente congrui».

Al dibattito politico in Commissione hanno partecipato attivamente i consiglieri comunali Armando Neri, Giuseppe Sera, Antonino Castorina, Federico Milia, Mario Cardia, Carmelo Versace, Filippo Quartuccio.

In conclusione dei lavori il presidente Ripepi, che ha aggiornato la Commissione alla seduta di giovedì 19 dicembre per la consultazione di ulteriori atti sull’organizzazione degli eventi natalizi, ha chiarito che le verifiche sulle procedure seguite dal Comune andranno comunque avanti dopo il primo controllo effettuato nella seduta odierna.