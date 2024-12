La festa delle luci ebraica nel Parco archeologico di Bova Marina

Nella splendida cornice del Museo e Parco archeologico di Bova Marina, sede di una delle più antiche sinagoghe del mondo occidentale, si terrà, a partire dalle ore 16.00 del 29 dicembre, la Chanukkà, la “festa delle luci”, manifestazione che celebra il rinnovamento dei popoli, prevede l’accensione del candelabro rituale ebraico, la Hanukkiót.

L’evento è promosso dalla Direzione del Parco e dalla sezione calabrese della Comunità ebraica, con la collaborazione del Comune di Bova Marina e della Soprintendenza ABAP per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Insieme al Dirigente Delegato della Direzione regionale Musei Calabria Fabrizio Sudano, alla cerimonia prenderanno parte i rappresentanti delle tre principali religioni monoteiste: oltre Roque Pugliese, referente per la Comunità Ebraica, saranno inoltre presenti l’Imam Ahmed Berraou, referente Ucoli in Calabria, e l’Arcivescovo della Diocesi Reggio Calabria-Bova Fortunato Morrone. Tale partecipazione è significativa per lanciare un messaggio di fratellanza, pace e di ripudio della guerra.

«Il museo di Bova Marina è la testimonianza più significativa del sincretismo religioso della Calabria, un luogo che dimostra la felice convivenza di popoli con culture differenti nei nostri territori ha commentato la Direttrice del Museo Elena Trunfio. Alla luce del contesto internazionale è fondamentale continuare a promuovere la tolleranza e i Musei devono farsi carico di creare occasioni di condivisione e conoscenza tra le diverse culture».

L’evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione.