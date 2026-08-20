Italia

La GdF comunica che chi attiva i soccorsi senza giustificato motivo dovrà sostenerne i costi

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio33 minuti fa
3 minuto di lettura

Quando una persona è in pericolo, ogni minuto può essere decisivo. Per questo è fondamentale che il sistema di
soccorso possa intervenire rapidamente e concentrare le proprie risorse sulle situazioni di reale emergenza.

La Guardia di finanza concorre al sistema nazionale di ricerca e soccorso insieme alle altre istituzioni militari e
civili. In mare, in montagna, nelle zone più difficili da raggiungere e in occasione di calamità o altre emergenze,
il Corpo può mettere a disposizione personale specializzato, unità cinofile, automezzi, elicotteri, aerei, droni e
unità navali.

Sono entrate in vigore nuove regole per gli interventi effettuati dalla Guardia di finanza.

Chi provoca volontariamente o con un comportamento gravemente imprudente una situazione che rende
necessario il soccorso dovrà sostenerne i costi.

Lo stesso principio si applica a chi richiede un intervento senza una reale necessità o senza un giustificato
motivo.

Non viene introdotto alcun pagamento generalizzato. Chi si trova in una situazione di pericolo, oppure teme
concretamente per l’incolumità di un’altra persona, deve continuare a chiedere aiuto senza esitazione.

Il pagamento non sarà automatico. Prima verrà sempre prestato il soccorso e soltanto dopo la conclusione delle
operazioni saranno ricostruite e valutate le circostanze che hanno determinato l’intervento.

Gli interventi possono durare molte ore e richiedere un rilevante impiego di uomini e mezzi.

Una chiamata ingiustificata non è quindi priva di conseguenze: può impegnare risorse che, nello stesso momento, potrebbero essere necessarie per soccorrere chi si trova realmente in pericolo.

L’obiettivo delle nuove regole non è scoraggiare le persone dal chiedere aiuto, ma evitare richieste effettuate con
leggerezza o prive di una concreta motivazione.

In questo modo si proteggono le risorse pubbliche e, soprattutto, la capacità di risposta dell’intero sistema di soccorso.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio33 minuti fa
3 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio