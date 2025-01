Movimento del territorio “Corigliano Rossano come zone bombardate”

Da Largo Rodari a zona Gallo d’Oro, nel cuore dello scalo di Corigliano, passando da via Giuseppe Rizzo, al Traforo, porta d’ingresso al centro storico di Rossano, fino alle strade che vanno verso le periferie dei due centri urbani.

Il paragone con città colpite dai bombardamenti della guerra può sembrare forse esagerato, ma per gli automobilisti che vivono quotidianamente l’esperienza della guida a Corigliano-Rossano, questa fotografia non è per nulla lontana dalla realtà.

Ovunque denuncia il Movimento del Territorio con Pasqualina Straface facendosi portavoce del malcontento degli utenti della strada – il territorio comunale presenta buche come voragini che mettono seriamente a rischio l’incolumità di mezzi e persone.

Ogni giorno, tutti, nessuno escluso, dagli automobilisti ai pedoni, vanno incontro a preoccupanti rischi.

Chi viaggia a bordo di un qualsiasi mezzo, sia esso una macchina, uno scooter, una bicicletta, un furgone, ma anche chi va a piedi, è costretto a slalom obbligatori per evitare danni a pneumatici e cerchi.

Largo Gianni Rodari è uno dei simboli di questa emergenza. I titolari delle diverse attività commerciali che si affacciano, insieme al comando della Polizia Municipale su quell’area, da diversi anni segnalano questo stato senza però ricevere nessuna risposta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Flavio Stasi: una strada centrale che dovrebbe garantire sicurezza e scorrevolezza è invece impraticabile.

Se non si procede con un piano di manutenzione strade la comunità si dovrà dotare di carrarmati.

Possiamo solo immaginare conclude il Movimento del Territorio le pile di richieste di risarcimento che i poveri sventurati si vedono costretti a presentare al Comune per vedersi riconosciuto il danno che, viste le condizioni della strada, potrebbe anche non essere l’ultimo.