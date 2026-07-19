Nicola Caruso è stato eletto presidente al congresso di Fratelli d’Italia Cosenza, succede al presidente uscente Angelo Brutto.

“Per me è un grandissimo onore, grazie ad amministratori, militanti e Angelo, che ringrazio del lavoro svolto finora” – ha detto Caruso.

Il congresso appena conclusosi all’hotel San Francesco di Rende, alla presenza del deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro Delle Vedove come presidente, del deputato Wanda Ferro e dei deputati e consiglieri regionali del partito, ha premiato la candidatura di Caruso, nato e cresciuto a Cosenza e militante sin da ragazzo in Fratelli d’Italia che in Calabria continua a rafforzarsi e diventare sempre più radicato.

“Porterò avanti le battaglie che condivido da sempre con quella che ormai è una seconda famiglia, insieme a tutti gli eletti nel coordinamento, con cui mi congratulo”, ha aggiunto Caruso riferendosi a Salvatore Cocchiero, Giacomo Calabrese, Giuseppe Sacco, Mario Donadio, Mario D’Agostino, Francesco Sbano, Maurizio Castrovillari, Davide Esposito, Onofrio Sommario, Salvatore Palumbo, Giorgia Sabato, Vincenzo Spinelli, Alfredo Moccia, Elisa Selvaggi, Eugenio Trombino, Danilo Aloe, Anna Maria Bianchi e Natale Bruno.

Un nuovo presidente e un nuovo coordinamento che continueranno il grande lavoro già fatto dal partito sul territorio, per migliorare Cosenza e portare il buongoverno di Giorgia Meloni anche a livello locale.

“Siamo solo all’inizio, dobbiamo puntare a fare sempre di più e sempre meglio, avanti insieme e uniti per il bene di Cosenza della sua provincia e della Calabria”, ha concluso Caruso.