Alessandro Cosentini tra i protagonisti del Pollino Film Festival
di Nicoletta Toselli
Sarà Alessandro Cosentini uno dei volti del Pollino Film Festival, in programma dal 24 al 26 luglio. A lui è affidata la conduzione delle tre serate dedicate alle proiezioni dei cortometraggi in concorso, un ruolo centrale che accompagnerà il pubblico lungo tutto il percorso del festival fino alla cerimonia conclusiva delle premiazioni.
La presenza di Cosentini rappresenta uno degli elementi distintivi della manifestazione, che punta a coniugare qualità artistica, formazione e valorizzazione del territorio del Parco Nazionale del Pollino.
Accanto alle proiezioni serali, il programma propone un ricco calendario di masterclass con professionisti del settore cinematografico, laboratori di recitazione immersi nella natura, incontri dedicati alla produzione audiovisiva, musica dal vivo, presentazioni editoriali ed escursioni guidate.
Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli incontri con Antonio La Camera, Matteo Delai, Roberto Scorza, Marsio Bellizzi, Giulia Cosentino, Elena Rebelca Carini e Fabrizio Nucci, protagonisti di un percorso formativo pensato per appassionati, studenti e operatori del cinema.
Con la conduzione di Alessandro Cosentini, le serate del festival diventeranno il momento culminante della manifestazione, accompagnando il pubblico nella scoperta delle opere in concorso e nella valorizzazione dei giovani talenti del panorama cinematografico.