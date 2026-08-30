Stasera a Torre Marrana “Le mille bolle blu” chiude CAT – Capo Arte Teatro Festival

A chiudere l’edizione 2026, stasera 30 agosto alle 21:30, sarà “Le mille bolle blu”, una riflessione intensa sull’universalità dell’amore, capace di superare pregiudizi e barriere sociali. Diretto e interpretato da Filippo Luna, sul palco del Teatro di Torre Marrana, il monologo scritto dal giornalista Salvatore Rizzo, per raccontare una storia d’amore omosessuale clandestina nella Palermo degli anni Settanta. Protagonisti sono Nardino, barbiere di borgata, e Manuele, avvocato: due uomini che per trent’anni vivono di nascosto una travolgente storia d’amore, sospesa tra passione, clandestinità e impossibilità di vivere alla luce del sole.

Tratto dall’omonimo racconto di Salvatore Rizzo, per il volume “Muore lentamente chi evita una passione – Diverse storie diverse” (Pietro Vittorietti Editore), “Le mille bolle blu” prende il titolo dalla celebre canzone di Mina, molto ascoltata nelle radio in quegli anni. Lo spettacolo, prodotto da Nutrimenti Terrestri, ha ottenuto il Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 2010 assegnato a Filippo Luna per una “perfetta sintesi scenico-attoriale di emozione e disincanto”. La sua interpretazione trascina lo spettatore in un viaggio interiore di grande impatto, per un’esperienza emotiva che non lascerà indifferenti.

Con Le mille bolle blu si chiude l’edizione 2026 di CAT – Capo Arte Teatro Festival, un percorso che ha fatto del teatro a Torre Marrana un luogo di incontro, di confronto e di scoperta.

CAT – Capo Arte Teatro Festival è un progetto di DRACMA – Centro di Produzione teatrale, con la direzione artistica di Andrea Naso, organizzato da PRO Loco di Capo Vaticano e in collaborazione con Associazione InUtile, food partner Tata’s, con il sostegno del Comune di Ricadi, Regione Calabria e MIC. Avviso Centri di Residenza – MiC FNSV Regione Calabria PAC 14-20 Asse VI_Az. 6.7.1 L.R. 19/17.

Biglietti su https://www.dracma.org/ cat2026/ o acquistabili presso il botteghino di Torre Marrana dalle ore 19:30.

Scatto di Giuseppe Contarini