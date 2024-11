Nuovo Gruppo Consiliare di Forza Italia a Scalea: Una Nuova Era Politica

di Nicoletta Toselli

Scalea, 4 novembre 2024 – È ufficiale: all’interno del Consiglio Comunale di Scalea è stato costituito un nuovo gruppo consiliare di Forza Italia, guidato dai consiglieri Francesco Silvestri e Giovanna Versace, entrambi membri del movimento politico fondato da Silvio Berlusconi. In questa nuova configurazione, la consigliera Versace assumerà il ruolo di capogruppo, portando avanti le istanze del partito in un momento cruciale per la politica locale. Questo gruppo consiliare si inserisce nel contesto di un’opposizione attiva e vigile, con l’obiettivo di monitorare da vicino l’operato dell’attuale amministrazione comunale. I consiglieri forzisti si impegnano a garantire che le esigenze e le preoccupazioni dei cittadini di Scalea vengano sempre ascoltate e considerate. Non solo: intendono rafforzare ulteriormente il gruppo “Per Scalea”, già attivo e composto dai consiglieri Angelo Paravati e Raffaele D’Anna, per creare una sinergia che possa dare voce a una maggiore rappresentanza nel Consiglio. Uno degli obiettivi dichiarati del nuovo gruppo di Forza Italia è il rafforzamento del partito a livello locale, sotto la guida di Antonio Tajani. I consiglieri Silvestri e Versace sono certi che il loro lavoro contribuirà a rendere più forte e coesa la presenza del partito, permettendo di fornire risposte concrete agli iscritti e a tutti i cittadini scaleoti.