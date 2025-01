Nuovo presidio di legalità a Santa Maria del Cedro, concesso immobile per caserma carabinieri forestali

La Giunta del Comune di Santa Maria del Cedro, su proposta del sindaco Ugo Vetere, ha deliberato positivamente per la concessione in comodato gratuito al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali della Calabria di un immobile confiscato situato in zona Mare.

“La nostra comunità – ha detto il primo cittadino – avrà l’onore di ospitare un altro presidio di legalità. Continuiamo in sinergia con l’Arma a garantire la presenza sul territorio delle forze dell’ordine.

Un risultato che va ad aggiungersi alla realizzazione della nuova caserma dei carabinieri a Marcellina, ottenuto grazie anche al contributo del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

È importante la presenza di uomini e donne dello Stato per la tutela dei cittadini anche nella zona Mare, che in estate conta su oltre cinquantamila presenze”.

L’immobile in questione è stato assegnato all’ente nel 2022 dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Nella delibera approvata dalla Giunta si prende atto che “il Comando Regionale Carabinieri Forestali Calabria, per il tramite del Nucleo Carabinieri Forestali di Scalea, ha chiesto la disponibilità dell’immobile da destinare a caserma”.

Si stabilisce inoltre che che è sarà stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di 10 anni, eventualmente rinnovabile e con oneri a carico del comodante per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per le utenze.