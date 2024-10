Omologazione del tachigrafo analogico, adeguamento ai nuovi requisiti

Si ricorda che in data 21 aprile 2023 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Decreto 23.02.2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy recante “modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31/10/2003, n. 361”.

L’art. 26, norma transitoria, del suddetto provvedimento ha previsto che entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, le officine già autorizzate per il solo tachigrafo analogico possano (se dispongono dei requisiti ed intendono intraprendere tale percorso) ottenere l’autorizzazione a Centro Tecnico, attestando l’avvenuto adeguamento ai nuovi requisiti previsti; diversamente, decorso inutilmente il termine del periodo transitorio, le autorizzazioni per solo analogico decadono.

Di conseguenza si avvisano i Centri tecnici attualmente autorizzati ad operare esclusivamente sui tachigrafi analogici che non abbiano presentato la nuova richiesta di autorizzazione che, alla scadenza del termine transitorio previsto e quindi dal 7 novembre 2024, non potranno più operare sui tachigrafi analogici e saranno tenuti a restituire alla scrivente Camera di Commercio gli originali dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione concessi.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare l’ufficio metrico della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia ai seguenti recapiti:

Sede Catanzaro

Via A. Menniti Ippolito, 16

rif.: Alessandro Chirillo

alessandro.chirillo@czkrvv.camcom.it

tel. 0961-888214

Sede Crotone

Via A. De Curtis, 2

rif.: Gianluigi Quaranta

gianluigi.quaranta@czkrvv.camcom.it

tel. 0962-6634245

Sede Vibo Valentia

Piazza San Leoluca

rif.: Angelo Mendola

angelo.mendola@czkrvv.camcom.it

tel. 0963-294605