Scuola: Sasso (Lega) “su Valditara opposizione farnetica”

“L’opposizione sulla scuola farnetica senza cognizione di causa. Per la prima volta dopo tanti anni, grazie alla Lega e al Ministro Valditara, i lavoratori della scuola hanno visto aumentare il proprio stipendio.

E poi, ancora: lotta alla dispersione scolastica, prolungamento del tempo pieno, docente tutor e orientatore, riforma del 4+2 degli istituti professionali collegata agli ITS, sono solo alcune delle novità per cui, grazie alla Lega e al Ministro Valditara, questo Governo ha investito centinaia di milioni di euro.

Inoltre, per la prima volta, le famiglie di studenti con disabilità potranno chiedere di far rimanere lo stesso docente di sostegno, rispettando il diritto alla continuità didattica.

Senza trascurare un aspetto fondamentale condiviso con le famiglie: la cultura del rispetto. Dopo anni di deriva progressista nelle nostre scuole, abbiamo riportato il tema del rispetto delle regole e della buona educazione al centro dell’attenzione: a breve approveremo la riforma del voto in condotta.

Sul ritorno del diario a scuola c’è poco da ironizzare: in tempi di tossicità digitale e di registri elettronici a tutte le ore, non c’è niente di male a chiedere ai nostri bambini di prendere in mano una penna e di scrivere su carta.

Francamente, è difficile accettare critiche da chi difende chi occupa e rompe tutto nelle scuole e propone come modello educativo per i nostri studenti la legalizzazione delle droghe, propaganda gender, e il massimo che è riuscito a proporre dal punto di vista didattico sono stati i banchi a rotelle”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione.