SS106 Jonica, riapre il viadotto sul fiume Neto a Crotone

Dopo la recente chiusura temporanea per lavori di risanamento, l’Anas ha concluso le operazioni di sollevamento dell’impalcato del viadotto sul fiume Neto, lungo la SS106 ‘Jonica’ a Crotone. L’intervento, del valore di circa 1,3 milioni di euro, permette ora la riapertura al traffico della strada, ripristinando la normale circolazione.”

Nota Integrale

Anas ha completato le attività per il risanamento del Viadotto sul fiume Neto, ubicato al km 259,800 della SS106 “Jonica” a Crotone.

Le lavorazioni, dirette dagli ingegneri Carmelo Scozzafava, Aldo Blando e Silvio Rossi, hanno riguardato, in particolare, il rifacimento dei cordoli in calcestruzzo armato e l’installazione di nuovi giunti di dilatazione in corrispondenza di ogni campata. Le operazioni di varo dell’impalcato sono state eseguite mediante il sollevamento effettuato con martinetti idraulici.

L’intervento ha un valore complessivo 1 milione e 300 mila euro.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri ( guidaebasta.it ). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.