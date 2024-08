Tenuta a Buonvicino la 18° edizione di Seduzioni & Gusto Festival

Un vero e proprio spettacolo glamour accompagnato dalla giusta dose di cultura, dove abiti meravigliosi, ospiti rilevanti e artisti, mostra e convegni lo scorso 27 Agosto a Buonvicino per il primo appuntamento della diciottesima edizione di Seduzioni & Gusto Festival della Pro Loco Buonvicino.

Nel corso della serata anche la consegna dei premi Eccellenze di Calabria a Santo Gioffrè, medico e scrittore calabrese, autore, tra gli altri, di Artemisia Sanchez (Mondadori, 2008) da cui la Rai ha tratto una fiction televisiva di grande successo.

Al museo la mostra sulle orchidee spontanee realizzata in collaborazione con il CAI. Sulla passerella condotta da Nino Graziano Luca una selezione di 5 giovani stilisti finalisti di Moda Movie con abiti ispirati a “Green nature”.

La borsa di studio dell’Accademia della moda di Napoli alla giovane stilista Elisa Sciammarella di San Benedetto Ullano. Molto belle le collezioni delle giovani stiliste Fabiola Pia Dimasi, Carmela Montalto, Ida Lumare e di Christian Spinelli con le sue creazioni in juta. La collezione dalla “Pittura ai tessuti” di Anna Maria Coscarello.

Il premio Special guest moda allo stilista Giuseppe Cupelli che ha presentato la sua collezione dal titolo “Viaggio sull’Orient Express”. In questa edizione anche un riconoscimento anche ai giovani talenti della musica a Giada Mastroianni, del cinema a silvia Felice e della bellezza a Greta Raffo.

L’Istituto la Mimosa e Rosi parrucchiera hanno curato il trucco e i capelli delle modelle.

In prima serata il convegno dal titolo “Il ruolo dell’agricoltura per uno sviluppo di qualità dei territori montani” che ha visto la partecipazione del Gal riviera dei cedri; di Francesco Perrone per ARSAC; di Antonella Biondi per la Pro Loco; del sindaco, Angelina Barbiero; di Antonello Grosso La Valle, presidente UNPLI Cosenza e dell’Avv. Sabrina Mannarino, consigliere regionale con la degustazione di prodotti di Calabria per dare avvio al secondo appuntamento che si svolgerà il 31 Agosto a Venezia e che vede la Pro Loco Buonvicino e Seduzioni & Gusto Festival impegnati nell’iniziativa “Da Buonvicino a Venezia in viaggio con i prodotti di Calabria” tra questi Paradiso dei golosi, Caffo, Colavolpe, Suriano, La Montea, Salumi Tomaselli, le freselle del panifico Ricca Salvatore, Sarubbi, Società Valle Lao e Pastificio Ricca nell’ambito “Leoni, Gattopardi di Sicilia. Il Gran ballo dei dogi”.

Un’iniziativa di grande impatto mediatico che si svolge nel prestigiosissimo Palazzo Donà dalle Rose nei giorni del Venezia Film Festival che ospiterà circa 200 danzatori in costume dell’800 insieme a ospiti internazionali.

Un’occasione unica per promuovere i prodotti di Calabria. Una vetrina importante per mostrare e far degustare i prodotti della nostra terra di Calabria.