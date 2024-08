Premio Simpatia della Calabria 2024, “Arte e Storia” le radici di Incontriamoci Sempre ODV

A distanza di una settimana della Cerimonia di Premiazione della XVII edizione del Premio Simpatia della Calabria, che si terrà al circolo Polimeni il sette settembre alle ore 19,30 fervono i preparativi per organizzare al meglio la manifestazione più importante di Incontriamoci Sempre che annualmente cresce e cambia location, un motivo in più per avere sempre più stimoli e nuove sensazioni.

Quest’anno si ritorna al circolo Polimeni, dopo l’edizione del 2022, proprio per festeggiare i 95 anni del circolo , il più longevo della Calabria e tra i più importanti su scala Nazionale.

Il Premio Simpatia della Calabria è molto apprezzato a livello nazionale, per un motivo molto semplice, ma nello stesso tempo, molto profondo come motivazioni:

le radici tra Storia ,Arte e Cultura che sono insite nella tradizione dell’associazione: attraverso le creazioni artistiche del Maestro Orafo Michele Affidato e gli orologi da tasca Perseo delle FS che rappresentano la storia ultracentenaria delle Ferrovie Italiane e che danno pregio con questi unici e rari gioielli.

In queste ore il gioielliere Sebino Bellini, lubrifica, lucida e revisiona con precisione Svizzera i Perseo, autentici capolavori artigianali dei primi del 900.

IL Circolo è pronto ad accogliere con tanta gentilezza, così come i due conduttori: Marco Mauro e Michela Velardi.

Ricordiamo che la kermesse sarà presediuta dal Presidente Onorario, il Dott Nuccio Macheda e dal Testimonial Michele Affidato.

Tante le novità per il dopo cerimonia con il Bartender Carmelo Martino, i pasticceri Reggini e un’altra chicca che sarà annunciata qualche ora prima della Kermess.

Foto n 1

Michele Affidato,il Rettore della Mediterranea Zimbalatti,la Rettrice della Sapienza e lo scrittore Gangemi

Foto di repertorio edizione premio 2023

Foto n 2

IL giolliere Sebino Bellini mentre controlla i Perseo FS