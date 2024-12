Un regalo di Natale che fa la differenza: il calendario della solidarietà

In questo Natale, è possibile fare un dono speciale che unisce amore e solidarietà. Non si tratta di un semplice calendario, ma di un simbolo di fiducia, azione e sostegno concreto verso chi ne ha più bisogno.

Il calendario, promosso dalle associazioni locali, rappresenta un regalo unico per i propri cari e, allo stesso tempo, un aiuto fondamentale per le famiglie e le comunità meno fortunate. Un piccolo gesto che può trasformarsi in un grande atto di generosità.

Dove ritirarlo

Per chi desidera sostenere l’iniziativa, il calendario può essere ritirato presso i seguenti punti:

Scalea:

Punto Luce Save the Children, Via Piave 2

B.I.G.A., Via Attilio Pepe 7

Praia a Mare:

Palazzo delle Esposizioni, Via Leonardo da Vinci

Un’opportunità anche per le aziende

Le imprese interessate a contribuire possono contattare gli organizzatori per personalizzazioni o altre forme di collaborazione.

Per maggiori informazioni

È possibile ottenere ulteriori dettagli chiamando il numero 389 5446185.

Questo Natale, scegli di fare un regalo che conta davvero. Aiuta a costruire un futuro migliore per chi ne ha più bisogno.