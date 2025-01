A Celico il premio “Gustavo Valente” e un ricordo per Aldo Turchiaro

Ultime battute per la XIV edizione della Settimana della cultura calabrese, che da mercoledì 15 a mercoledì 22 gennaio 2025 ha offerto oltre 40 eventi, che si sono tenuti tra Cosenza, Casali del Manco, Rende, Vadue di Carolei e Celico. Nella cittadina silana si svolgeranno le ultime iniziative dedicate al ricordo dell’abate Gioacchino, di Gustavo Valente e del pittore Aldo Turchiaro.

Intensa la giornata di mercoledì 22 gennaio; si inizia alle 11 a Cosenza nella Libreria Ubik (via XXIV Maggio 49p), dove sono allocate le mostre degli artisti: Antonio La Gamba (Siamo tutti sulla stessa barca) sculture realizzate con i legni del caicco naufragato a Cutro; e le sculture di cartapesta di Aurelio Morrone (Cromia esistenziali) e di Ivana Ruffolo (Solidi Platonici) , con la conversazione “Arte e solidarietà” dello scultore vibonese Antonio La Gamba con gli studenti del Liceo Scientifico “Fermi”-Polo tecnico Brutium.

Nel pomeriggio gli incontri saranno a Celico: ore 16.00 Cimitero comunale Omaggio floreale a Gustavo Valente.

ore 16.30 Visita guidata al monumento a Gioacchino da Fiore, realizzato dallo scultore Cesare Baccelli, a cura di Sabrina Marotta.

Nella Biblioteca “Gustavo Valente”: ore 17,30 Gazza ladra Distribuzione gratuita di 100 volumi editi dalla casa editrice Progetto 2000 (in vista dei 40 anni dalla fondazione) per la Biblioteca “Gustavo Valente”.

• Premio Gustavo Valente (nona edizione) assegnato al Centro Internazionale Studi Gioachimiti – San Giovanni in Fiore; consegnano il riconoscimento al presidente Riccardo Succurro, Giuseppe e Gustavo jr. Valente.

Saluti del sindaco di Celico Matteo Lettieri.

Saranno presenti i sindaci di: Casali del Manco Francesca Pisani, di Rovito Giuseppe De Santis, di Carlopoli Emanuela Talarico e di Bianchi Pasquale Taverna.

Nella Chiesa San Michele Arcangelo: ore 18,00 Conversazione tra Riccardo Succurro e Demetrio Guzzardi su: « L’abate Gioacchino: da Celico al Paradiso di Dante ». Saluti: don Enrique Rodriguez Sainz parroco di Celico e Francesco Scarpelli presidente Associazione culturale “Abate Gioacchino”.

Nel salone parrocchiale “Casa del fanciullo”: ore 21.00 Serata dedicata al pittore Aldo Turchiaro (Celico 1929-Roma 2023). Intervengono: Assunta Pantusa, Alfredo Granata, in collegamento video: Michele Chiodo (sindaco di Soveria Mannelli), Rosario Sprovieri, Pino Nano, Amedeo Fusco, e Luigi Salvati.

Premio “Gustavo Valente”

per gli studi storici sulla Calabria



al Centro Internazionale Studi Gioachimiti San Giovanni in Fiore

ALBO D’ORO DEL PREMIO “GUSTAVO VALENTE”: 2015 Mons. Luigi Renzo; 2016 Giacinto Pisani; 2017 Luigi Intrieri (alla memoria); 2018 Annamaria Letizia Fazio; 2019 Attilio Vaccaro; 2021 Emanuele Giacoia; 2022 Museo delle pergamene – Bianchi; 2023 Filippo Ramondino