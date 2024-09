A Corigliano saranno allargati i due ponti sul Manfrancato e sul torrente Occhio di Lupo

Nell’Area Urbana di Corigliano, tra Villaggio Frassa e Cantinella, grazie ad un investimento di 2 milioni e 300 mila euro, saranno allargati i due ponti sul torrente Occhio di Lupo e sul Malfrancato; all’incrocio di Thurio la realizzazione di una nuova rotatoria, con un investimento di 69 mila euro, migliorerà la viabilità in uno dei punti più pericolosi: l’innesto tra la Sp 173 e la SP. 253.

Sono, questi, i principali interventi che riguarderanno la messa in sicurezza ed il miglioramento della viabilità sulle strade provinciali nel territorio di Corigliano – Rossano.

L’importo complessivo dei diversi lavori, molti dei quali già appaltati, è pari a 3 milioni e 147 mila euro.

È quanto fa sapere il consigliere regionale Pasqualina Straface esprimendo soddisfazione per la serie di risultati, frutto della sinergia e del dialogo costante con l’amministrazione provinciale guidata dalla presidente Rosaria Succurro e che testimoniano l’attenzione continua su questo territorio.

Gli interventi, infatti, fanno seguito alle diverse e proficue interlocuzioni intercorse in questi mesi tra il Consigliere regionale, che si è resa interprete delle diverse esigenze di sicurezza e ai diversi sopralluoghi sul sito con i tecnici della Provincia.

Il piano di interventi interesserà diverse arterie stradali con l’obiettivo di rimuovere tutte quelle criticità che per tanto tempo hanno rappresentato disagio e pericolo per gli utenti della strada che quotidianamente si spostano e raggiungono per motivi di lavoro, studio o altro, la Città dalle aree interne e viceversa.